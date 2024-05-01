У Луцьку влітку працюватимуть дев'ять чергових садків: перелік





Про це Орися Мушит.



«Щороку перед запуском чергових дитсадків департамент та керівники закладів визначають кількість дітей, які їх відвідуватимуть. Щоб обрахувати необхідну кількість закладів, збираємо заяви від батьків. Минулоріч влітку працювало вісім, цьогоріч буде дев’ять. Чергові дитсадки розташовані в різних мікрорайонах Луцька, щоби батькам було зручно довозити дітей», – поінформувала Орися Мушит.



У 2025 році черговими стануть ЗДО №№ 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36, 37. Для комфортного перебування дітей у закладах збільшили кількість груп.



За словами представниці департаменту освіти, у літній період дитсадки економлять енергоресурси, а педагоги йдуть у передбачені відпустки. До слова, після останніх змін законодавства відпустка педагогічних працівників збільшилася із 42 до 56 днів. Цей юридичний момент теж взяли до уваги, аби працівники реалізували своє право на відпочинок.



«Станом на сьогодні в дитсадках на літній період очікуємо 2885 дітей. Це на 100 заяв менше, ніж торік. Якщо впродовж червня кількість заяв збільшиться, то відкриємо додатковий черговий заклад», – додала Орися Мушит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 16 червня в Луцьку працюватимуть дев’ять чергових дитячих садків. Їх відвідуватимуть майже три тисячі маленьких містян.Про це Волинським Новинам розповіла представниця департаменту освіти Луцькради«Щороку перед запуском чергових дитсадків департамент та керівники закладів визначають кількість дітей, які їх відвідуватимуть. Щоб обрахувати необхідну кількість закладів, збираємо заяви від батьків. Минулоріч влітку працювало вісім, цьогоріч буде дев’ять. Чергові дитсадки розташовані в різних мікрорайонах Луцька, щоби батькам було зручно довозити дітей», – поінформувала Орися Мушит.У 2025 році черговими стануть ЗДО №№ 7, 10, 12, 25, 27, 33, 34, 36, 37. Для комфортного перебування дітей у закладах збільшили кількість груп.За словами представниці департаменту освіти, у літній період дитсадки економлять енергоресурси, а педагоги йдуть у передбачені відпустки. До слова, після останніх змін законодавства відпустка педагогічних працівників збільшилася із 42 до 56 днів. Цей юридичний момент теж взяли до уваги, аби працівники реалізували своє право на відпочинок.«Станом на сьогодні в дитсадках на літній період очікуємо 2885 дітей. Це на 100 заяв менше, ніж торік. Якщо впродовж червня кількість заяв збільшиться, то відкриємо додатковий черговий заклад», – додала Орися Мушит.

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