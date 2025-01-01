Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
Сьогодні, 20:39
Підтверджено загибель на війні жителя села Бруховичі Юзипчука Олега Петровича.
Про це повідомили у Голобській громаді.
Стрілець штурмової роти був убитий ще 23 вересня 2024 року поблизу н.п. Новогродівка Покровського району Донецької області. З того часу волинянин вважався безвісти зниклим, пізніше було сповіщення про його перебування в полоні, а тепер – про невідворотне, - йдеться у дописі.
Про день та час прощання із загиблим буде повідомлено пізніше.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Голобській громаді.
Стрілець штурмової роти був убитий ще 23 вересня 2024 року поблизу н.п. Новогродівка Покровського району Донецької області. З того часу волинянин вважався безвісти зниклим, пізніше було сповіщення про його перебування в полоні, а тепер – про невідворотне, - йдеться у дописі.
Про день та час прощання із загиблим буде повідомлено пізніше.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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