Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука

Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
Підтверджено загибель на війні жителя села Бруховичі Юзипчука Олега Петровича.

Про це повідомили у Голобській громаді.

Стрілець штурмової роти був убитий ще 23 вересня 2024 року поблизу н.п. Новогродівка Покровського району Донецької області. З того часу волинянин вважався безвісти зниклим, пізніше було сповіщення про його перебування в полоні, а тепер – про невідворотне, - йдеться у дописі.

Про день та час прощання із загиблим буде повідомлено пізніше.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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