Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука

Підтверджено загибель на війні жителя села БруховичіПро це повідомили у Голобській громаді.Стрілець штурмової роти був убитий ще 23 вересня 2024 року поблизу н.п. Новогродівка Покровського району Донецької області. З того часу волинянин вважався безвісти зниклим, пізніше було сповіщення про його перебування в полоні, а тепер – про невідворотне, - йдеться у дописі.Про день та час прощання із загиблим буде повідомлено пізніше.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.