Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні

У шпиталі під час проходження реабілітації помер військовослужбовець 14 ОМБр ЗСУіз селища Цумань.Про це повідомили у Цуманській громаді.Дмитро Дмитрович Януль народився 01 жовтня 1983 рок в селищі Цумань. Закінчив Цуманську середню школу.Захисник брав участь в антитерористичній операції та відсічі під час повномасштабного вторгнення росії на територію України.30 травня 2025 року під час проходження процесу реабілітації в Ліпінському шпиталі військовослужбовець Дмитро Януль помер.Церемонія зустрічі Героя розпочнеться у суботу, 31 травня, орієнтовно о 16:00 годині з прибуття траурного кортежу на Цуманське перехрестя.Процесія буде слідувати до батьківського будинку.Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.Про чин поховання повідомлять додатково.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.