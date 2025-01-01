Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні
Сьогодні, 17:44
У шпиталі під час проходження реабілітації помер військовослужбовець 14 ОМБр ЗСУ Дмитро Януль із селища Цумань.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
Дмитро Дмитрович Януль народився 01 жовтня 1983 рок в селищі Цумань. Закінчив Цуманську середню школу.
Захисник брав участь в антитерористичній операції та відсічі під час повномасштабного вторгнення росії на територію України.
30 травня 2025 року під час проходження процесу реабілітації в Ліпінському шпиталі військовослужбовець Дмитро Януль помер.
Церемонія зустрічі Героя розпочнеться у суботу, 31 травня, орієнтовно о 16:00 годині з прибуття траурного кортежу на Цуманське перехрестя.
Процесія буде слідувати до батьківського будинку.
Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.
Про чин поховання повідомлять додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
Дмитро Дмитрович Януль народився 01 жовтня 1983 рок в селищі Цумань. Закінчив Цуманську середню школу.
Захисник брав участь в антитерористичній операції та відсічі під час повномасштабного вторгнення росії на територію України.
30 травня 2025 року під час проходження процесу реабілітації в Ліпінському шпиталі військовослужбовець Дмитро Януль помер.
Церемонія зустрічі Героя розпочнеться у суботу, 31 травня, орієнтовно о 16:00 годині з прибуття траурного кортежу на Цуманське перехрестя.
Процесія буде слідувати до батьківського будинку.
Жителів громади закликають гідно зустріти Героя.
Про чин поховання повідомлять додатково.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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