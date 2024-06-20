Сказ у Луцьку: не всі, хто контактував із хворим кошеням, отримали вакцину. ВІДЕО





З твариною контактували семеро людей, але вакцину отримали не усі, - повідомляє



Травмоване кошеня біля будинку на Наливайка, 6 знайшла жителька села Озерце Луцького району. Це сталося ввечері 16 травня. Журналісти розшукали жінку, на умовах анонімності вона розповіла: хотіла допомогти кошеняті, на тілі якого були численні сліди укусів. Тварину вона завезла до себе додому, а зранку — в одну з ветеринарних клінік у Луцьку, де кошеня і померло.



"Те кошеня в мене було в машині і в хліву моєму. Воно не контактувало ні з ким одну добу, бо коли ми його знайшли усі ветклініки були закриті і на ранок я зідзвонилась з тією клінікою в яку завезла, — каже волинянка. — Я зробила те, що треба було зробити: завезла в клініку, завезла в Держпродспоживслужбу, на аналіз в ветлабораторію. Я повідомила усіх, кого мала повідомити".



Що зараз відбувається у зоні карантину

Сказ у загиблого кошеняти лабораторно підтвердили 18 травня. Як розповів заступник начальника Держпродспоживслужби в області Сергій Куртяк, наступного дня у Луцькій районній адміністрації засідала державна протиепізоотична комісія, яка визначила межі карантину — вулицю Наливайка і село Озерце.



Згодом спеціалісти ветеринарної медицини провели дезінфекцію помешкання жінки, яка знайшла кошеня, також почали щеплювати тварин від сказу у селі Озерце та на вулиці Наливайка у Луцьку.



"В селі Озерце було провакциновано 40 тварин під час подвірних обходів, і на вулиці Наливайка в нас було провакциновано 20 тварин, з яких 15 були безпритульними", — сказав посадовець Держпродспоживслужби.



Зі слів жителя села Озерце Віталія Криворучка, ветеринари щепили його собак і котів. Також вакцину вводили свійській худобі, яку тримають жителі села.



"Мені 72 роки, я живу в селі і не пам’ятаю, щоб тут колись був сказ", — говорить волинянин.



Карантин триватиме 60 діб. Мешканець вулиці Наливайка Олександр Ванюрський каже: дізнався про це з повідомлення у чаті ОСББ, яке написала голова об’єднання 21 травня.



"Повинно бути оповіщення для всіх, — говорить місцевий житель. — Є люди старші з кнопковими телефонами, вони можуть не побачити цього повідомлення. Мають бути якісь оголошення, оповіщення".



Будинок, у якому мешкає Олександр розташований по сусідству з тим, в якому знайшли хворе кошеня. На його під’їзді інформації від центру контролю та профілактики хвороб немає. Попередження про сказ кореспонденти знайшли лише на дверях під’їздів четвертого та шостого будинків на вулиці Наливайка.



Чому не усі, хто контактував з кошеням, отримали щеплення

Інформацію про підтверджений випадок сказу спеціалісти Держпродспоживслужби передали у Державний центр контролю та профілактики хвороб, аби фахівці встановили людей, які контактували із хворим кошеням. Йдеться про чотирьох дітей і трьох дорослих. Не усі із них отримали вакцину.



"Діти проходять відповідний курс антирабічного профілактичного лікування, але один з дорослих відмовився. Він сказав, що не контактував з даною тваринкою і написав відмову", — розповів Суспільному лікар-епідеміолог Олександр Гнатюк.



Від початку року з приводу укусів тварин до Луцької міської клінічної лікарні звернулась 231 людина, в тому числі дві пацієнтки, які контактували з кошеням по вулиці Наливайка, сказав лікар-рабіолог Ігор Шпетун.



Як розповіла телефоном директорка ветклініки, у якій померла тварина, Тетяна Шопулко — двоє працівників клініки також отримують щеплення від сказу. Проте, вакцину у луцьких медзакладах знайшли не одразу.



"Наші працівники після контакту з кошеням звернулися у другу міську лікарню, де їм повідомили, що вакцини немає і направили в обласну лікарню. Там вони отримали перше щеплення, але надалі обласна лікарня попросила шукати вакцину і отримувати ревакцинацію по місцю проживання. Друга ревакцинація у них мала бути і вони уже шукали вакцину по місту та знайшли у Луцькій районній лікарні", — додала директорка ветклініки, у якій намагалися врятувати хворе на сказ кошеня.



Чи є на Волині антирабічна вакцина Суспільне запитало в завідувачки відділу імунопрофілактики Беати Серватович. З її слів, станом на 30 травня в 21 медзакладі наявні 1200 доз.



"Передбачити кількість укусів у мешканців області неможливо, — говорить епідеміологиня. — Якщо виникає ситуація: громадянин звернувся до закладу, і немає вакцини, то ми одразу говоримо де найближче місце тої вакцини. Якщо вакцина знаходиться в сусідньому районі або громаді, то ми здійснюємо перерозподіл і людина може отримати або того дня, або на наступний день вакцину".



Що потрібно знати про антирабічну вакцину від сказу



Сказ — смертельне вірусне захворювання. Якщо слина тварини потрапила на тіло людини або ж є укус, потрібно якнайшвидше звернутися у травмпункт.



"Місце укусу треба під проточною водичкою промити і мильний розчин обов’язково. 10-15 хвилин обробка кожної рани. Потім краї рани обробляються спиртовим розчином чи бетадином, асептична пов’язка і звернення у медзаклад", — каже лікар-рабіолог Ігор Шпетун.



Усі, хто звертається до лікарні — три дні перебувають під спостереженням медиків. Пацієнти отримують п'ять щеплень антирабічної вакцини. Перше щеплення роблять у день звернення, наступні — на третій, сьомий, чотирнадцятий й двадцять восьмий день.





Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Від початку 2025 року на Волині зафіксували 24 випадки захворювання на сказ у собак, котів, корів, лисиць та вовка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через випадок сказу у Луцьку на вулиці Наливайка та у селі Озерце Луцького району триває карантин. Смертельну хворобу 18 травня лабораторно підтвердили у кошеняти.З твариною контактували семеро людей, але вакцину отримали не усі, - повідомляє Суспільне Травмоване кошеня біля будинку на Наливайка, 6 знайшла жителька села Озерце Луцького району. Це сталося ввечері 16 травня. Журналісти розшукали жінку, на умовах анонімності вона розповіла: хотіла допомогти кошеняті, на тілі якого були численні сліди укусів. Тварину вона завезла до себе додому, а зранку — в одну з ветеринарних клінік у Луцьку, де кошеня і померло."Те кошеня в мене було в машині і в хліву моєму. Воно не контактувало ні з ким одну добу, бо коли ми його знайшли усі ветклініки були закриті і на ранок я зідзвонилась з тією клінікою в яку завезла, — каже волинянка. — Я зробила те, що треба було зробити: завезла в клініку, завезла в Держпродспоживслужбу, на аналіз в ветлабораторію. Я повідомила усіх, кого мала повідомити".Сказ у загиблого кошеняти лабораторно підтвердили 18 травня. Як розповів заступник начальника Держпродспоживслужби в області, наступного дня у Луцькій районній адміністрації засідала державна протиепізоотична комісія, яка визначила межі карантину — вулицю Наливайка і село Озерце.Згодом спеціалісти ветеринарної медицини провели дезінфекцію помешкання жінки, яка знайшла кошеня, також почали щеплювати тварин від сказу у селі Озерце та на вулиці Наливайка у Луцьку."В селі Озерце було провакциновано 40 тварин під час подвірних обходів, і на вулиці Наливайка в нас було провакциновано 20 тварин, з яких 15 були безпритульними", — сказав посадовець Держпродспоживслужби.Зі слів жителя села Озерце, ветеринари щепили його собак і котів. Також вакцину вводили свійській худобі, яку тримають жителі села."Мені 72 роки, я живу в селі і не пам’ятаю, щоб тут колись був сказ", — говорить волинянин.Карантин триватиме 60 діб. Мешканець вулиці Наливайкакаже: дізнався про це з повідомлення у чаті ОСББ, яке написала голова об’єднання 21 травня."Повинно бути оповіщення для всіх, — говорить місцевий житель. — Є люди старші з кнопковими телефонами, вони можуть не побачити цього повідомлення. Мають бути якісь оголошення, оповіщення".Будинок, у якому мешкає Олександр розташований по сусідству з тим, в якому знайшли хворе кошеня. На його під’їзді інформації від центру контролю та профілактики хвороб немає. Попередження про сказ кореспонденти знайшли лише на дверях під’їздів четвертого та шостого будинків на вулиці Наливайка.Інформацію про підтверджений випадок сказу спеціалісти Держпродспоживслужби передали у Державний центр контролю та профілактики хвороб, аби фахівці встановили людей, які контактували із хворим кошеням. Йдеться про чотирьох дітей і трьох дорослих. Не усі із них отримали вакцину."Діти проходять відповідний курс антирабічного профілактичного лікування, але один з дорослих відмовився. Він сказав, що не контактував з даною тваринкою і написав відмову", — розповів Суспільному лікар-епідеміологВід початку року з приводу укусів тварин до Луцької міської клінічної лікарні звернулась 231 людина, в тому числі дві пацієнтки, які контактували з кошеням по вулиці Наливайка, сказав лікар-рабіологЯк розповіла телефоном директорка ветклініки, у якій померла тварина,— двоє працівників клініки також отримують щеплення від сказу. Проте, вакцину у луцьких медзакладах знайшли не одразу."Наші працівники після контакту з кошеням звернулися у другу міську лікарню, де їм повідомили, що вакцини немає і направили в обласну лікарню. Там вони отримали перше щеплення, але надалі обласна лікарня попросила шукати вакцину і отримувати ревакцинацію по місцю проживання. Друга ревакцинація у них мала бути і вони уже шукали вакцину по місту та знайшли у Луцькій районній лікарні", — додала директорка ветклініки, у якій намагалися врятувати хворе на сказ кошеня.Чи є на Волині антирабічна вакцина Суспільне запитало в завідувачки відділу імунопрофілактики. З її слів, станом на 30 травня в 21 медзакладі наявні 1200 доз."Передбачити кількість укусів у мешканців області неможливо, — говорить епідеміологиня. — Якщо виникає ситуація: громадянин звернувся до закладу, і немає вакцини, то ми одразу говоримо де найближче місце тої вакцини. Якщо вакцина знаходиться в сусідньому районі або громаді, то ми здійснюємо перерозподіл і людина може отримати або того дня, або на наступний день вакцину".Сказ — смертельне вірусне захворювання. Якщо слина тварини потрапила на тіло людини або ж є укус, потрібно якнайшвидше звернутися у травмпункт."Місце укусу треба під проточною водичкою промити і мильний розчин обов’язково. 10-15 хвилин обробка кожної рани. Потім краї рани обробляються спиртовим розчином чи бетадином, асептична пов’язка і звернення у медзаклад", — каже лікар-рабіолог Ігор Шпетун.Усі, хто звертається до лікарні — три дні перебувають під спостереженням медиків. Пацієнти отримують п'ять щеплень антирабічної вакцини. Перше щеплення роблять у день звернення, наступні — на третій, сьомий, чотирнадцятий й двадцять восьмий день.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Від початку 2025 року на Волині зафіксували 24 випадки захворювання на сказ у собак, котів, корів, лисиць та вовка.

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