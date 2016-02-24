Бізнеследі з Луцька стала Міс України
Сьогодні, 12:10
Майстриня перманентного макіяжу, блогерка та бізнеследі з Луцька Юліанна Дружиніна стала Міс України.
Про це лучанка розповіла на сторінці в Instagram, передає "Конкурент".
«Я — Місс Україна! Це не просто корона. Це символ сили, жіночності, віри в себе й нескінченної праці. Я пройшла довгий шлях, щоб сьогодні стояти тут — із гордо піднятою головою, серцем, сповненим вдячності, й амбіціями, що сягають Всесвіту», – йдеться у дописі.
Нагадаємо: нещодавно Юліанна Дружиніна розповіла про пластику носа, яку зробила, на її думку, у кращого хірурга України. З її слів, вона завжди мріяла мати ніс, як у Барбі, і довго шукала лікаря, який міг би втілити це в життя.
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Про це лучанка розповіла на сторінці в Instagram, передає "Конкурент".
«Я — Місс Україна! Це не просто корона. Це символ сили, жіночності, віри в себе й нескінченної праці. Я пройшла довгий шлях, щоб сьогодні стояти тут — із гордо піднятою головою, серцем, сповненим вдячності, й амбіціями, що сягають Всесвіту», – йдеться у дописі.
Нагадаємо: нещодавно Юліанна Дружиніна розповіла про пластику носа, яку зробила, на її думку, у кращого хірурга України. З її слів, вона завжди мріяла мати ніс, як у Барбі, і довго шукала лікаря, який міг би втілити це в життя.
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Коментарі 1
Смішно сама під себе робила конкурс
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