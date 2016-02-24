Бізнеследі з Луцька стала Міс України

Юліанна Дружиніна стала Міс України.



Про це лучанка розповіла на сторінці в Instagram, передає



«Я — Місс Україна! Це не просто корона. Це символ сили, жіночності, віри в себе й нескінченної праці. Я пройшла довгий шлях, щоб сьогодні стояти тут — із гордо піднятою головою, серцем, сповненим вдячності, й амбіціями, що сягають Всесвіту», – йдеться у дописі.



Нагадаємо: нещодавно Юліанна Дружиніна розповіла про пластику носа, яку зробила, на її думку, у кращого хірурга України. З її слів, вона завжди мріяла мати ніс, як у Барбі, і довго шукала лікаря, який міг би втілити це в життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстриня перманентного макіяжу, блогерка та бізнеследі з Луцькастала Міс України.Про це лучанка розповіла на сторінці в Instagram, передає "Конкурент" «Я — Місс Україна! Це не просто корона. Це символ сили, жіночності, віри в себе й нескінченної праці. Я пройшла довгий шлях, щоб сьогодні стояти тут — із гордо піднятою головою, серцем, сповненим вдячності, й амбіціями, що сягають Всесвіту», – йдеться у дописі.Нагадаємо: нещодавно Юліанна Дружиніна розповіла про пластику носа, яку зробила, на її думку, у кращого хірурга України. З її слів, вона завжди мріяла мати ніс, як у Барбі, і довго шукала лікаря, який міг би втілити це в життя.

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