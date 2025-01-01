Курс валют на 31 травня: скільки коштує долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 31 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 31 травня: скільки коштує долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Чи очікувати магнітні бурі 31 травня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, - Генштаб
Сьогодні, 09:45
Волинський театр ляльок покаже спектакль про створення світу
Сьогодні, 09:15