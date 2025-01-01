Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, - Генштаб





Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:



особового складу - близько 987 330 (+1250) осіб ліквідовано;

танків - 10 867 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 22 652 (+5) од.;

артилерійських систем - 28 475 (+54) од.;

РСЗВ - 1400 (+2) од.;

засоби ППО - 1173 (+1) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 336 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 215 (+145) од.;

крилатих ракет - 3265 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 50 198 (+109) од.;

спеціальної техніки - 3902 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили у боях проти України 1250 солдатів. Також ЗСУ знищили 54 артсистеми та 109 одиниць автотехніки противника.Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:особового складу - близько 987 330 (+1250) осіб ліквідовано;танків - 10 867 (+2) од.;бойових броньованих машин - 22 652 (+5) од.;артилерійських систем - 28 475 (+54) од.;РСЗВ - 1400 (+2) од.;засоби ППО - 1173 (+1) од.;літаків - 372 од.;гелікоптерів - 336 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 215 (+145) од.;крилатих ракет - 3265 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 50 198 (+109) од.;спеціальної техніки - 3902 од.

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