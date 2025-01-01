Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, - Генштаб
Сьогодні, 09:45
За останню добу, з 30 на 31 травня, росіяни втратили у боях проти України 1250 солдатів. Також ЗСУ знищили 54 артсистеми та 109 одиниць автотехніки противника.
Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 987 330 (+1250) осіб ліквідовано;
танків - 10 867 (+2) од.;
бойових броньованих машин - 22 652 (+5) од.;
артилерійських систем - 28 475 (+54) од.;
РСЗВ - 1400 (+2) од.;
засоби ППО - 1173 (+1) од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 336 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 215 (+145) од.;
крилатих ракет - 3265 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 50 198 (+109) од.;
спеціальної техніки - 3902 од.
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Про це повідомляє Генеральний штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу - близько 987 330 (+1250) осіб ліквідовано;
танків - 10 867 (+2) од.;
бойових броньованих машин - 22 652 (+5) од.;
артилерійських систем - 28 475 (+54) од.;
РСЗВ - 1400 (+2) од.;
засоби ППО - 1173 (+1) од.;
літаків - 372 од.;
гелікоптерів - 336 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 215 (+145) од.;
крилатих ракет - 3265 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 50 198 (+109) од.;
спеціальної техніки - 3902 од.
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