Чотири родини загиблих Героїв отримали посмертні нагороди рідних. ФОТО, ВІДЕО

Чотири родини загиблих Героїв отримали посмертні нагороди рідних. ФОТО, ВІДЕО
У п’ятницю, 30 травня, у приміщенні міської ради чотирьом родинам загиблих Героїв — Олександра Велінця, Олександра Бохонського, Богдана Люшка та Володимира Скребньова — вручили ордени «За мужність» III ступеня (посмертно).

Відзнаку загиблого Захисника Павла Ковальчука, передали його мамі особисто, за місцем проживання, - повідомили на сайті Нововолинської міської ради.

Державні нагороди рідним воїнів вручили міський голова Борис Карпус та начальник Другого відділу Володимирського РТЦК та СП Олександр Лук’янов.

Загиблих бійців вшанували секретар міської ради Надія Жук, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Валентина Степюк, начальниця відділу з питань ветеранської політики.

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Теги: Нововолинськ, нагорода, посмертна відзнака, Волинь, війна
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