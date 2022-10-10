Захід заплатив Росії за нафту і газ більше, ніж надав допомоги Україні





Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), які проаналізувала ВВС, - пише



Аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті вуглеводнів утричі більше, ніж Україна отримала у вигляді допомоги від союзників, а самі союзники заплатили Росії за її копалини більше, ніж надали Києву допомоги.



Зазначається, що прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини. З початку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 883 млрд євро (973 млрд доларів) від експорту викопного палива, в тому числі 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції проти неї. Левова частка цієї суми - 209 млрд євро - надійшла від країн ЄС.



Попри припинення транзиту російського газу через Україну у січні 2025 року, він продовжує надходити до Європи через Туреччину у дедалі більших обсягах. За даними CREA, його поставки зросли на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує заробляти мільярди на експорті викопного палива на Захід, завдяки чому їй вдається фінансувати війну в Україні.Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), які проаналізувала ВВС, - пише УНІАН. Аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті вуглеводнів утричі більше, ніж Україна отримала у вигляді допомоги від союзників, а самі союзники заплатили Росії за її копалини більше, ніж надали Києву допомоги.Зазначається, що прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини. З початку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 883 млрд євро (973 млрд доларів) від експорту викопного палива, в тому числі 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції проти неї. Левова частка цієї суми - 209 млрд євро - надійшла від країн ЄС.Попри припинення транзиту російського газу через Україну у січні 2025 року, він продовжує надходити до Європи через Туреччину у дедалі більших обсягах. За даними CREA, його поставки зросли на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

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