Захід заплатив Росії за нафту і газ більше, ніж надав допомоги Україні

Захід заплатив Росії за нафту і газ більше, ніж надав допомоги Україні
Росія продовжує заробляти мільярди на експорті викопного палива на Захід, завдяки чому їй вдається фінансувати війну в Україні.

Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), які проаналізувала ВВС, - пише УНІАН.

Аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення Росія заробила на експорті вуглеводнів утричі більше, ніж Україна отримала у вигляді допомоги від союзників, а самі союзники заплатили Росії за її копалини більше, ніж надали Києву допомоги.

Зазначається, що прибутки від продажу нафти й газу є ключовими для підтримки російської воєнної машини. З початку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 883 млрд євро (973 млрд доларів) від експорту викопного палива, в тому числі 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції проти неї. Левова частка цієї суми - 209 млрд євро - надійшла від країн ЄС.

Попри припинення транзиту російського газу через Україну у січні 2025 року, він продовжує надходити до Європи через Туреччину у дедалі більших обсягах. За даними CREA, його поставки зросли на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

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Теги: Україна, війна, росія, світ, Європа
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