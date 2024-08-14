Кабмін змінив умови відстрочки для військовозобов’язаних педагогів

Кабмін змінив умови відстрочки для військовозобов’язаних педагогів
Кабінет міністрів України удосконалив процедуру надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам у закладах освіти.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, в частині удосконалення процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.

Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

У разі продовження встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) .

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Теги: Україна, відстрочка, війна, освіта
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