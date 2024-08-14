Кабмін змінив умови відстрочки для військовозобов’язаних педагогів

Кабінет міністрів України удосконалив процедуру надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам у закладах освіти.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Україниу Telegram.Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, в частині удосконалення процедури надання відстрочки на період дії особливого стану в Україні педагогічним (науково-педагогічним) працівникам, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.У разі продовження встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вищезазначені військовозобовʼязані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділів) .