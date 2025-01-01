31 травня на Волині: гортаючи календар

31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 травня, відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і день блондинок.

Сьогодні відзначає день народження заступник директора департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Володимир Селедець, голова луцької міської асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Луцьк» Анатолій Носалюк та колишній півзахисник луцької «Волині» Саша Стевіч.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Борис, Веремій, Христина, Миколай, Роман, Філіп.

Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя та успіхів у всіх починаннях.

Всесвітній день блондинок, що святкується 31 травня, можна назвати самим світлим, в буквальному сенсі слова, святом. Блондинки — це світлі голови нашої сучасності. Незважаючи на існування безлічі стереотипів, пов'язаних з кмітливістю білявих дам, вони як і раніше залишаються найбільш бажаними для чоловіків. І при цьому блондинкам не позичати розуму і винахідливості, які дозволяють їм добиватися бажаного, не витрачаючи на це масу зусиль.

31 травня — це привід для кожного курця хоча би на один день відмовитися від сигарет, оскільки останній день травня — це Всесвітній день без тютюну. Ініціативу щодо проведення заходів та акцій, пов'язаних з відмовою від куріння, проявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Перший такий день пройшов в 1988 році з метою звернення уваги людей на ту шкоду, яку завдає людському здоров'ю куріння.

У цей день 2004 року відбулося офіційне представлення єпископа Луцького і Волинського Михаїла, зараз митрополита, Патріархом Філаретом.

Це сталося під час святкування храмового свята кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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