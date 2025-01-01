Трамп поскаржився на впертого Зеленського і знайшов, чим дорікнути Путіну

Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін впертий. Такої ж думки він і про президента України Володимира Зеленського.



Як повідомляє



Журналіст зауважив, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним". На що Трамп відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".



Однак потім Трамп заявив, що здивований діями Росії. Мова про те, що Кремль завдав масованих ударів по Україні минулими вихідними в той момент, як триває перемовний процес між Москвою та Києвом.



"Я побачив речі, які мене дуже здивували: Ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом почався ракетний обстріл... Я дуже розчарований цим", - сказав Трамп.



У Трампа також запитали, "чи хороший хлопець Путін чи поганий", однак американський лідер уникнув відповіді.



Трамп почав критикувати Путіна



Нагадаємо, вночі 24, 25 та 15 травня російська армія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Спочатку Трамп не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.



"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.



Також він заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії. А у Кремлі на слова Трампа заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.



Потім Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвважає, що російський диктаторвпертий. Такої ж думки він і про президента УкраїниЯк повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.Журналіст зауважив, що команда американського президента "має справу з дуже впертим Володимиром Путіним". На що Трамп відповів: "А ще, з дуже впертим Зеленським".Однак потім Трамп заявив, що здивований діями Росії. Мова про те, що Кремль завдав масованих ударів по Україні минулими вихідними в той момент, як триває перемовний процес між Москвою та Києвом."Я побачив речі, які мене дуже здивували: Ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім раптом почався ракетний обстріл... Я дуже розчарований цим", - сказав Трамп.У Трампа також запитали, "чи хороший хлопець Путін чи поганий", однак американський лідер уникнув відповіді.Нагадаємо, вночі 24, 25 та 15 травня російська армія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Спочатку Трамп не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів."З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.Також він заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії. А у Кремлі на слова Трампа заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.Потім Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

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