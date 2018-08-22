Знайшли водійку, яка скоїла ДТП у Луцьку та накивала п'ятами з місця аварії. ФОТО

Скоїла ДТП та залишила місце пригоди — патрульні оперативно встановили водійку-порушницю.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції.У четвер, 29 травня правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Василя Мойсея у Луцьку. Зʼясувалося, що водійка автомобіля Skoda не дотрималась безпечного бокового інтервалу та допустила зіткнення з іншим автомобілем Skoda Octavia, після чого залишила місце події.Втім, згодом жінка все ж таки повернулась на місце автопригоди. Інспектори склали на неї адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);ст. 122-2 (Залишення місця ДТП) КУпАП та ряд інших матеріалів за допущені порушення.Пам’ятайте: залишення місця ДТП лише ускладнює ситуацію та тягне за собою додаткову відповідальність.