Знайшли водійку, яка скоїла ДТП у Луцьку та накивала п'ятами з місця аварії. ФОТО

Знайшли водійку, яка скоїла ДТП у Луцьку та накивала п'ятами з місця аварії. ФОТО
Скоїла ДТП та залишила місце пригоди — патрульні оперативно встановили водійку-порушницю.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції.

У четвер, 29 травня правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Василя Мойсея у Луцьку. Зʼясувалося, що водійка автомобіля Skoda не дотрималась безпечного бокового інтервалу та допустила зіткнення з іншим автомобілем Skoda Octavia, після чого залишила місце події.

Втім, згодом жінка все ж таки повернулась на місце автопригоди. Інспектори склали на неї адміністративні матеріали за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
ст. 122-2 (Залишення місця ДТП) КУпАП та ряд інших матеріалів за допущені порушення.

Пам’ятайте: залишення місця ДТП лише ускладнює ситуацію та тягне за собою додаткову відповідальність.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, поліція
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