У Луцьку легковик врізався в електроопору, працювали рятувальники. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.



30 травня, о 21:16 рятувальники 1 ДПРЧ м.Луцька виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось на проспекті Відродження, де автомобіль зіткнувся з електроопорою.



Рятувальники за допомогою спецобладнання знеструмили авто, від’єднавши акумулятор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль врізався в електроопору.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.30 травня, о 21:16 рятувальники 1 ДПРЧ м.Луцька виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось на проспекті Відродження, де автомобіль зіткнувся з електроопорою.Рятувальники за допомогою спецобладнання знеструмили авто, від’єднавши акумулятор.

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