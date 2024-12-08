У Луцьку легковик врізався в електроопору, працювали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 22:22
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль врізався в електроопору.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
30 травня, о 21:16 рятувальники 1 ДПРЧ м.Луцька виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось на проспекті Відродження, де автомобіль зіткнувся з електроопорою.
Рятувальники за допомогою спецобладнання знеструмили авто, від’єднавши акумулятор.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
30 травня, о 21:16 рятувальники 1 ДПРЧ м.Луцька виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП, що трапилось на проспекті Відродження, де автомобіль зіткнувся з електроопорою.
Рятувальники за допомогою спецобладнання знеструмили авто, від’єднавши акумулятор.
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