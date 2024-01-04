Школяр з Волині відзначений медаллю «Майбутнє України!». ФОТО

Державна відзнака «Майбутнє України» за мужність, стійкість і патріотизм, встановлена Указом Президента України, присуджена учню Боголюбського ліцею №30 Луцької міської ради Захару Бабаку.Про це хлопчику повідомили сьогодні, під час урочистого заходу з нагоди завершення навчального року, - наисав на своїй сторінці голова Волинської ОВА"Його історія надзвичайно щемка. Тато Захара – захисник України, який з липня 2023 року перебуває в полоні. Вже 22 місяці поспіль хлопець разом із мамою щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Захар – один із тих дітей, чия сила духу викликає захоплення й глибоку повагу. Нагорода, яку отримав Захар, є визнанням його особистої мужності та символом вдячності кожній українській дитині, яка, попри війну, зростає з глибоким відчуттям обов’язку та любові до країни", - йдеться у дописі очільника Волинської ОВА.Мрія Захара «щоб з полону повернувся тато, а також всі, хто знаходиться в полоні у росіян» – співзвучна бажанню мільйонів українців. Майбутнє України в очах таких дітей. І воно обов’язково буде світлим.