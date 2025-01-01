Як працюватимуть виїзні бригади медиків на Волині у червні: графік





Відповідні графіки прийому оприлюднили на офіційному сайті установи 30 травня, пише



Луцьк та район:



4 червня — Луцьк, вул. Рівненська, 89;



11 червня — селище Торчин, вул. І. Франка, 4;



18 червня — Луцьк, вул. Карбишева, 2.



Володимирський район:



3 червня — село Льотниче, вул.Л.Українки, 63;



17 червня — село Благодатне, вул. Перемоги, 20;



24 червня — село Микуличі, вул. Мілашенкова, 1.



Ковельський район:



10 червня — с. Пульмо, вул. Незалежності, 175 а



Камінь-Каширський район:



26 червня — місто Камінь-Каширський, вул. Магдебургзького права, 21.



Під час візиту до мобільної амбулаторії волиняни зможуть отримати безплатну консультацію лікарів різних галузей. Також фахівці визначатимуть охочим рівень цукру у крові, вимірювати артеріальний тиск, робили швидкі тести на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, обстежували органи грудної порожнини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виїзні бригади фахівців Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб працюватимуть у 4 районах впродовж червня.Відповідні графіки прийому оприлюднили на офіційному сайті установи 30 травня, пише Суспільне 4 червня — Луцьк, вул. Рівненська, 89;11 червня — селище Торчин, вул. І. Франка, 4;18 червня — Луцьк, вул. Карбишева, 2.3 червня — село Льотниче, вул.Л.Українки, 63;17 червня — село Благодатне, вул. Перемоги, 20;24 червня — село Микуличі, вул. Мілашенкова, 1.10 червня — с. Пульмо, вул. Незалежності, 175 а26 червня — місто Камінь-Каширський, вул. Магдебургзького права, 21.Під час візиту до мобільної амбулаторії волиняни зможуть отримати безплатну консультацію лікарів різних галузей. Також фахівці визначатимуть охочим рівень цукру у крові, вимірювати артеріальний тиск, робили швидкі тести на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, обстежували органи грудної порожнини.

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