Як працюватимуть виїзні бригади медиків на Волині у червні: графік

Як працюватимуть виїзні бригади медиків на Волині у червні: графік
Виїзні бригади фахівців Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб працюватимуть у 4 районах впродовж червня.

Відповідні графіки прийому оприлюднили на офіційному сайті установи 30 травня, пише Суспільне.

Луцьк та район:

4 червня — Луцьк, вул. Рівненська, 89;

11 червня — селище Торчин, вул. І. Франка, 4;

18 червня — Луцьк, вул. Карбишева, 2.

Володимирський район:

3 червня — село Льотниче, вул.Л.Українки, 63;

17 червня — село Благодатне, вул. Перемоги, 20;

24 червня — село Микуличі, вул. Мілашенкова, 1.

Ковельський район:

10 червня — с. Пульмо, вул. Незалежності, 175 а

Камінь-Каширський район:

26 червня — місто Камінь-Каширський, вул. Магдебургзького права, 21.

Під час візиту до мобільної амбулаторії волиняни зможуть отримати безплатну консультацію лікарів різних галузей. Також фахівці визначатимуть охочим рівень цукру у крові, вимірювати артеріальний тиск, робили швидкі тести на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, обстежували органи грудної порожнини.

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