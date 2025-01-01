Як працюватимуть виїзні бригади медиків на Волині у червні: графік
Сьогодні, 19:09
Виїзні бригади фахівців Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб працюватимуть у 4 районах впродовж червня.
Відповідні графіки прийому оприлюднили на офіційному сайті установи 30 травня, пише Суспільне.
Луцьк та район:
4 червня — Луцьк, вул. Рівненська, 89;
11 червня — селище Торчин, вул. І. Франка, 4;
18 червня — Луцьк, вул. Карбишева, 2.
Володимирський район:
3 червня — село Льотниче, вул.Л.Українки, 63;
17 червня — село Благодатне, вул. Перемоги, 20;
24 червня — село Микуличі, вул. Мілашенкова, 1.
Ковельський район:
10 червня — с. Пульмо, вул. Незалежності, 175 а
Камінь-Каширський район:
26 червня — місто Камінь-Каширський, вул. Магдебургзького права, 21.
Під час візиту до мобільної амбулаторії волиняни зможуть отримати безплатну консультацію лікарів різних галузей. Також фахівці визначатимуть охочим рівень цукру у крові, вимірювати артеріальний тиск, робили швидкі тести на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, обстежували органи грудної порожнини.
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Відповідні графіки прийому оприлюднили на офіційному сайті установи 30 травня, пише Суспільне.
Луцьк та район:
4 червня — Луцьк, вул. Рівненська, 89;
11 червня — селище Торчин, вул. І. Франка, 4;
18 червня — Луцьк, вул. Карбишева, 2.
Володимирський район:
3 червня — село Льотниче, вул.Л.Українки, 63;
17 червня — село Благодатне, вул. Перемоги, 20;
24 червня — село Микуличі, вул. Мілашенкова, 1.
Ковельський район:
10 червня — с. Пульмо, вул. Незалежності, 175 а
Камінь-Каширський район:
26 червня — місто Камінь-Каширський, вул. Магдебургзького права, 21.
Під час візиту до мобільної амбулаторії волиняни зможуть отримати безплатну консультацію лікарів різних галузей. Також фахівці визначатимуть охочим рівень цукру у крові, вимірювати артеріальний тиск, робили швидкі тести на ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, обстежували органи грудної порожнини.
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