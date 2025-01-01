Україна готова зустрітися з росіянами у Стамбулі наступного тижня, — Офіс президента





Про це пише France 24, повідомляє



Він наголосив, що Україна все ще вимагає отримати від росії її так званий меморандум із переліком умов для припинення вогню.



«Україна готова взяти участь у наступному раунді переговорів з рф, однак важливо отримати проєкт так званого меморандуму про припинення вогню», — сказав Єрмак.



Нагадаємо, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що рф пропонує провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня знову в Стамбулі, відмовившись перед цим від переговорів у Ватикані. За його словами, саме в Туреччині російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.



Тоді як Україна передала рф свої вимоги заздалегідь і звернулася до москви із закликом зробити так само. Однак речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков назвав прохання Києва неконструктивним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі із делегацією росії у Стамбулі наступного тижня.Про це пише France 24, повідомляє Громадське Він наголосив, що Україна все ще вимагає отримати від росії її так званий меморандум із переліком умов для припинення вогню.«Україна готова взяти участь у наступному раунді переговорів з рф, однак важливо отримати проєкт так званого меморандуму про припинення вогню», — сказав Єрмак.Нагадаємо, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що рф пропонує провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня знову в Стамбулі, відмовившись перед цим від переговорів у Ватикані. За його словами, саме в Туреччині російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.Тоді як Україна передала рф свої вимоги заздалегідь і звернулася до москви із закликом зробити так само. Однак речник глави рфназвав прохання Києва неконструктивним.

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