У Швейцарії відкрили виставку робіт луцького фотографа

Віктор Голіков відкрив виставку своїх робіт «Consequences».



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Експозиція складається з двох проєктів: «Портал зерна», яку він вже представляв в лютому в Луцьку, та «Місце пасажира», — новий проєкт про навколовоєнне життя, втілений у світлинах з прифронтової Донеччини.



«З пасажирського сидіння на передній лінії біля фронту він бачить багато, деякі речі хоче зафіксувати. Ці фотографії схожі на його особистий щоденник. Моменти, які швидко зникають назавжди. Не тільки з плином часу, але й тому, що регіони чи міста потрапляють у руки ворога або їх знищують.



Це — кадри про війну, але водночас про життя. Втім, чи можна відокремити одне від одного?» — пише швейцарське видання «Hauptstadt».



«Це був неоціненний досвід спілкування з цікавими та прекрасними людьми і можливість вкотре нагадати іноземцям, що війна триває і вона є реальною. Мабуть, найважливішим в цьому всьому стала моя присутність на виставці як носія нашої жорстокої реальності, як військового, що приніс їм правду», — ділиться своїми враженнями про відкриття виставки Голіков.



З творчістю українського митця в Берні можна буде ознайомитись до 6 червня.



До слова, у Швейцарії український фотограф має чимало друзів. Протягом останніх 20 років він часто бував у Берні, фотографував та влаштував виставку фотографій з вулиць цього міста.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 травня у швейцарському Берні фотограф та військовий з Луцькавідкрив виставку своїх робіт «Consequences».Про це пише misto.media Експозиція складається з двох проєктів: «Портал зерна», яку він вже представляв в лютому в Луцьку, та «Місце пасажира», — новий проєкт про навколовоєнне життя, втілений у світлинах з прифронтової Донеччини.«З пасажирського сидіння на передній лінії біля фронту він бачить багато, деякі речі хоче зафіксувати. Ці фотографії схожі на його особистий щоденник. Моменти, які швидко зникають назавжди. Не тільки з плином часу, але й тому, що регіони чи міста потрапляють у руки ворога або їх знищують.Це — кадри про війну, але водночас про життя. Втім, чи можна відокремити одне від одного?» — пише швейцарське видання «Hauptstadt».«Це був неоціненний досвід спілкування з цікавими та прекрасними людьми і можливість вкотре нагадати іноземцям, що війна триває і вона є реальною. Мабуть, найважливішим в цьому всьому стала моя присутність на виставці як носія нашої жорстокої реальності, як військового, що приніс їм правду», — ділиться своїми враженнями про відкриття виставки Голіков.З творчістю українського митця в Берні можна буде ознайомитись до 6 червня.До слова, у Швейцарії український фотограф має чимало друзів. Протягом останніх 20 років він часто бував у Берні, фотографував та влаштував виставку фотографій з вулиць цього міста.

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