Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна

Жителі міської територіальної громади знову у великому смутку. Сьогодні, 30 травня, відбулося прощання одразу із трьома захисниками України. Двох із них – Сергія Кравченка та Андрія Крачунова – відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Кравченко Сергій Володимирович (04.11.1971 року народження) загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.Крачунов Андрій Олександрович (11.08.1969 року народження) загинув 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Донецької області.Прощання з третім Героєм – Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи у Луцьку.Каплун Олексій Олександрович (23.09.1996 року народження) загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким!