Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна

Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Жителі міської територіальної громади знову у великому смутку. Сьогодні, 30 травня, відбулося прощання одразу із трьома захисниками України. Двох із них – Сергія Кравченка та Андрія Крачунова – відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Кравченко Сергій Володимирович (04.11.1971 року народження) загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.

Крачунов Андрій Олександрович (11.08.1969 року народження) загинув 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Донецької області.

Прощання з третім Героєм – Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи у Луцьку.

Каплун Олексій Олександрович (23.09.1996 року народження) загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.

Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким!
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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