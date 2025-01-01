Луцька громада у жалобі: в останню дорогу провели трьох Героїв – Сергія Кравченка, Андрія Крачунова та Олексія Каплуна
Сьогодні, 15:30
Жителі міської територіальної громади знову у великому смутку. Сьогодні, 30 травня, відбулося прощання одразу із трьома захисниками України. Двох із них – Сергія Кравченка та Андрія Крачунова – відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Кравченко Сергій Володимирович (04.11.1971 року народження) загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Крачунов Андрій Олександрович (11.08.1969 року народження) загинув 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Прощання з третім Героєм – Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи у Луцьку.
Каплун Олексій Олександрович (23.09.1996 року народження) загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Кравченко Сергій Володимирович (04.11.1971 року народження) загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Крачунов Андрій Олександрович (11.08.1969 року народження) загинув 18 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Прощання з третім Героєм – Олексієм Каплуном відбулося на вулиці Івана Мазепи у Луцьку.
Каплун Олексій Олександрович (23.09.1996 року народження) загинув 23 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.
Поховали воїнів у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким!
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