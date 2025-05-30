Україна прагне завершити війну цього року, - Сибіга





Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції із турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві 30 травня, пише



«Україна прагне завершити цю війну цього року. Війна, на жаль, триває на нашій території, наші люди страждають. Тому підтримка наших партнерів є надзвичайно важлива в цьому контексті. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте і побачене там. Ми всі кроки, які наближають мир до України», - сказав Сибіга і додав, що Київ очікує від Москви меморандум з пропозиціями припинення вогню, бо свої пропозиції він уже передав.



Фідан наголосив: «Або ми закриємо очі на продовження цієї війни або до кінця цього року досягнемо стійкого миру». Також турецький міністр підкреслив, що мир має бути «справедливим і постійним» і що турецька сторона очікує на продовження перемовин на рівні лідерів.



«Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок, і швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених 1000 на 1000 довели, що переговори можуть призвести до конкретних результатів», - додав глава МЗС Туреччини.



Фідан також повідомив, що вони організовують «човникову дипломатію» – початку в Москві турецька сторона передала свої оцінки і очікування, нині в Києві буде обмін думок з українцями. Міністр також нагадав, що Росія хоче провести новий раунд перемовин 2 червня.



Крім того, Фідан вважає реальним проведення другого туру переговорів і, за його словами, Туреччина готова приймати переговори.



Міністри також обговорили процес звільнення полонених, безпеку судноплавства у Чорному морі, відбудову України завдяки зусиллям турецького бізнесу. За словами Фідана, Туреччина підтримує повернення Криму і права народу.



Нині турецького міністра має прийняти Володимир Зеленський. Також відбудеться зустріч дипломат з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Ранеіше Трамп заявив, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна прагне завершити цю війну цього року.Таку заяву зробив міністр закордонних справна спільній пресконференції із турецьким колегоюу Києві 30 травня, пише LB.ua «Україна прагне завершити цю війну цього року. Війна, на жаль, триває на нашій території, наші люди страждають. Тому підтримка наших партнерів є надзвичайно важлива в цьому контексті. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте і побачене там. Ми всі кроки, які наближають мир до України», - сказав Сибіга і додав, що Київ очікує від Москви меморандум з пропозиціями припинення вогню, бо свої пропозиції він уже передав.Фідан наголосив: «Або ми закриємо очі на продовження цієї війни або до кінця цього року досягнемо стійкого миру». Також турецький міністр підкреслив, що мир має бути «справедливим і постійним» і що турецька сторона очікує на продовження перемовин на рівні лідерів.«Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок, і швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених 1000 на 1000 довели, що переговори можуть призвести до конкретних результатів», - додав глава МЗС Туреччини.Фідан також повідомив, що вони організовують «човникову дипломатію» – початку в Москві турецька сторона передала свої оцінки і очікування, нині в Києві буде обмін думок з українцями. Міністр також нагадав, що Росія хоче провести новий раунд перемовин 2 червня.Крім того, Фідан вважає реальним проведення другого туру переговорів і, за його словами, Туреччина готова приймати переговори.Міністри також обговорили процес звільнення полонених, безпеку судноплавства у Чорному морі, відбудову України завдяки зусиллям турецького бізнесу. За словами Фідана, Туреччина підтримує повернення Криму і права народу.Нині турецького міністра має прийняти Володимир Зеленський. Також відбудеться зустріч дипломат з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умєровим.Ранеіше Трамп заявив, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

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