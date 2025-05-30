Україна прагне завершити війну цього року, - Сибіга

Україна прагне завершити війну цього року, - Сибіга
Україна прагне завершити цю війну цього року.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції із турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві 30 травня, пише LB.ua.

«Україна прагне завершити цю війну цього року. Війна, на жаль, триває на нашій території, наші люди страждають. Тому підтримка наших партнерів є надзвичайно важлива в цьому контексті. Хакан щойно повернувся з Москви і він детально поінформував мене про почуте і побачене там. Ми всі кроки, які наближають мир до України», - сказав Сибіга і додав, що Київ очікує від Москви меморандум з пропозиціями припинення вогню, бо свої пропозиції він уже передав.

Фідан наголосив: «Або ми закриємо очі на продовження цієї війни або до кінця цього року досягнемо стійкого миру». Також турецький міністр підкреслив, що мир має бути «справедливим і постійним» і що турецька сторона очікує на продовження перемовин на рівні лідерів.

«Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок, і швидка реалізація домовленості щодо обміну полонених 1000 на 1000 довели, що переговори можуть призвести до конкретних результатів», - додав глава МЗС Туреччини.

Фідан також повідомив, що вони організовують «човникову дипломатію» – початку в Москві турецька сторона передала свої оцінки і очікування, нині в Києві буде обмін думок з українцями. Міністр також нагадав, що Росія хоче провести новий раунд перемовин 2 червня.

Крім того, Фідан вважає реальним проведення другого туру переговорів і, за його словами, Туреччина готова приймати переговори.

Міністри також обговорили процес звільнення полонених, безпеку судноплавства у Чорному морі, відбудову України завдяки зусиллям турецького бізнесу. За словами Фідана, Туреччина підтримує повернення Криму і права народу.

Нині турецького міністра має прийняти Володимир Зеленський. Також відбудеться зустріч дипломат з главою ОПУ Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умєровим.
Ранеіше Трамп заявив, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

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Теги: Росія, війна
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