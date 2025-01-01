Колишній депутат Луцькради став новим головою Держкіно

Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.



Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише



Андрій Осіпов — відомий український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії.



Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю «Cinema for Victory», а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.



У жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Батьківщина».



Входив до складу постійної депутатської комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.



Був головою депутатської групи «Новий Луцьк».



У 2015 році склав депутатські повноваження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України призначив колишнього депутата Луцької міської радиголовою Державного агентства України з питань кіно.Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише misto.media Андрій Осіпов — відомий український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії.Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю «Cinema for Victory», а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.У жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Батьківщина».Входив до складу постійної депутатської комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.Був головою депутатської групи «Новий Луцьк».У 2015 році склав депутатські повноваження.

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