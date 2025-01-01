Колишній депутат Луцькради став новим головою Держкіно
Сьогодні, 14:08
Кабінет Міністрів України призначив колишнього депутата Луцької міської ради Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише misto.media.
Андрій Осіпов — відомий український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії.
Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю «Cinema for Victory», а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.
У жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Батьківщина».
Входив до складу постійної депутатської комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Був головою депутатської групи «Новий Луцьк».
У 2015 році склав депутатські повноваження.
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Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише misto.media.
Андрій Осіпов — відомий український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії.
Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю «Cinema for Victory», а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.
У жовтні 2010 року обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО «Батьківщина».
Входив до складу постійної депутатської комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Був головою депутатської групи «Новий Луцьк».
У 2015 році склав депутатські повноваження.
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