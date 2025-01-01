У Ківерцях відкрили сучасний розважальний центр. ФОТО

У Ківерцях на вулиці Шевченка, відкрився новий торгово-розважальний комплекс під назвою "Панорама". Простір об'єднав одразу кілька напрямків відпочинку та торгівлі.Про старт роботи стало відомо з соцмереж закладу, а також місцевих жителів, які активно діляться враженнями на своїх сторінках.У "Панорамі" облаштували розважальну кімнату для дітей — з атракціонами для малечі та гральними автоматами для старших. Є також кафе, де можна не лише перекусити, а й організувати банкет чи відсвяткувати важливу подію. Засновники анонсують, що заклад працюватиме як універсальний простір для дозвілля — не лише дитячого.Окрім цього, в центрі розмістили велику їдальню та м’ясний магазин.Варто зазначити, що будівлю звели з нуля — раніше на цьому місці стояв покинутий приватний будинок. Відомо, що ідею реалізувала родина— відомих місцевих підприємців, засновників виробництва м’ясопродуктів і мережі магазинів "Тростянецькі ковбаси".