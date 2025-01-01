37-річний волинянин підпалив будинок односельця
Сьогодні, 13:26
На Волині поліція оперативно затримала чоловіка, підозрюваного у підпалі будинку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення від жителя Шацької громади про те, що невідомий підпалив його будинок.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 37-річний односелець заявника.
Будинок знищено повністю, на щастя, ніхто не постраждав.
Зловмисника затримали у процесуальному порядку.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна шляхом підпалу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення від жителя Шацької громади про те, що невідомий підпалив його будинок.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 37-річний односелець заявника.
Будинок знищено повністю, на щастя, ніхто не постраждав.
Зловмисника затримали у процесуальному порядку.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна шляхом підпалу.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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