37-річний волинянин підпалив будинок односельця

37-річний волинянин підпалив будинок односельця
На Волині поліція оперативно затримала чоловіка, підозрюваного у підпалі будинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора до поліції надійшло повідомлення від жителя Шацької громади про те, що невідомий підпалив його будинок.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 37-річний односелець заявника.

Будинок знищено повністю, на щастя, ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення майна шляхом підпалу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.


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