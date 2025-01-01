На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 29 травня, на вулиці Володимирська.



23-річний мотоцикліст, житель Любомля, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 41-річного місцевого жителя.



Внаслідок ДТП постраждав водій двоколісного, його госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 29 травня, на вулиці Володимирська.23-річний мотоцикліст, житель Любомля, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 41-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП постраждав водій двоколісного, його госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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