На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою

На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою
У Любомлі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 29 травня, на вулиці Володимирська.

23-річний мотоцикліст, житель Любомля, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, під керуванням 41-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП постраждав водій двоколісного, його госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
37-річний волинянин підпалив будинок односельця
Сьогодні, 13:26
Шерсть, шовк, кашемір: як правильно доглядати за делікатними тканинами
Сьогодні, 13:17
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 13:02
«Сіра» зона розширюється. Де в Сумській області йдуть бої: карти
Сьогодні, 12:43
Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури
Сьогодні, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній депутат Луцькради став новим головою Держкіно
Сьогодні, 14:08
 0
У Ківерцях відкрили сучасний розважальний центр. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
37-річний волинянин підпалив будинок односельця
Сьогодні, 13:26
 0
Шерсть, шовк, кашемір: як правильно доглядати за делікатними тканинами
Сьогодні, 13:17
 0
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8