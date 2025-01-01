Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури

Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури
У рамках акції "Скажи НІ російській літературі" Волинська обласна бібліотека для юнацтва, що в Луцьку, зібрала чергову партію макулатури — 303 кілограми російськомовної літератури.

Про це Суспільному розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. З її слів, за 2,5 роки лучани очистили книжкові полиці від російськомовних книжок, тому приносять не так активно, як це було на початку акції.

Алла Єфремова зазначила, що зібрані книжки передали заготівельникам і виручили тисячу гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток захисникам.

Загалом така ініціатива в книгозбірні триває з вересня 2022 року. За цей час жителі Луцької громади принесли 7547 кілограмів російськомовних книг, газет та журналів. Здавши усе на макулатуру, бібліотека отримала 23308 гривень, які передавали волинським бригадам або волонтерам на потреби армії.

Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дикуни....
Відповісти
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 13:02
«Сіра» зона розширюється. Де в Сумській області йдуть бої: карти
Сьогодні, 12:43
Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури
Сьогодні, 12:20
Позолота, ліпнина, вітражі: у Луцьку продають квартиру в «пшонка-стайлі». ФОТО
Сьогодні, 11:58
Зеленський переніс День захисту дітей. Коли його відзначатимуть?
Сьогодні, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині мотоцикліст зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 13:02
 0
«Сіра» зона розширюється. Де в Сумській області йдуть бої: карти
Сьогодні, 12:43
 0
Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури
Сьогодні, 12:20
 0
Позолота, ліпнина, вітражі: у Луцьку продають квартиру в «пшонка-стайлі». ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Зеленський переніс День захисту дітей. Коли його відзначатимуть?
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8