Луцька бібліотека здала на макулатуру ще 300 кілограмів російськомовної літератури





Про це Алла Єфремова. З її слів, за 2,5 роки лучани очистили книжкові полиці від російськомовних книжок, тому приносять не так активно, як це було на початку акції.



Алла Єфремова зазначила, що зібрані книжки передали заготівельникам і виручили тисячу гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток захисникам.



Загалом така ініціатива в книгозбірні триває з вересня 2022 року. За цей час жителі Луцької громади принесли 7547 кілограмів російськомовних книг, газет та журналів. Здавши усе на макулатуру, бібліотека отримала 23308 гривень, які передавали волинським бригадам або волонтерам на потреби армії.



Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках акції "Скажи НІ російській літературі" Волинська обласна бібліотека для юнацтва, що в Луцьку, зібрала чергову партію макулатури — 303 кілограми російськомовної літератури.Про це Суспільному розповіла директорка книгозбірні. З її слів, за 2,5 роки лучани очистили книжкові полиці від російськомовних книжок, тому приносять не так активно, як це було на початку акції.Алла Єфремова зазначила, що зібрані книжки передали заготівельникам і виручили тисячу гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток захисникам.Загалом така ініціатива в книгозбірні триває з вересня 2022 року. За цей час жителі Луцької громади принесли 7547 кілограмів російськомовних книг, газет та журналів. Здавши усе на макулатуру, бібліотека отримала 23308 гривень, які передавали волинським бригадам або волонтерам на потреби армії.Наразі акція зі збору видань на макулатуру у бібліотеці триває.

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