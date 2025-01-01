Позолота, ліпнина, вітражі: у Луцьку продають квартиру в «пшонка-стайлі». ФОТО
Сьогодні, 11:58
У Луцьку, на вулиці Шевченка, продається двокімнатна квартира, яка одразу привертає увагу своїм екстравагантним інтер’єром у добре впізнаваному "пшонка-стайлі".
Цей стиль отримав назву на честь колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, і асоціюється з надмірною розкішшю: позолотою, ліпниною, бароковими формами та кришталевими люстрами.
Оголошення про продаж з’явилося на сторінці однієї з луцьких рієлторських компаній.
Масивні меблі з різьбленням і позолотою, важкі штори, ліпнина по периметру стелі, кришталеві люстри, гобелени, витинанки на склі й вітражі — кожен елемент говорить про любов господарів до шику.
За інформацією рієлторів, квартира площею 120,4 кв.м розташована на другому поверсі 12-поверхового будинку. Має просторе планування. Оснащена індивідуальним електричним опаленням, зонованою теплою підлогою, охоронною сигналізацією, відеонаглядом і сучасною побутовою технікою. Є гардеробна, великий балкон з видом на річку Стир, паркомісце, закрита територія з власною набережною та укриттям. До центру міста — всього п’ять хвилин.
Вартість такої розкоші — 3 821 178 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цей стиль отримав назву на честь колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, і асоціюється з надмірною розкішшю: позолотою, ліпниною, бароковими формами та кришталевими люстрами.
Оголошення про продаж з’явилося на сторінці однієї з луцьких рієлторських компаній.
Масивні меблі з різьбленням і позолотою, важкі штори, ліпнина по периметру стелі, кришталеві люстри, гобелени, витинанки на склі й вітражі — кожен елемент говорить про любов господарів до шику.
За інформацією рієлторів, квартира площею 120,4 кв.м розташована на другому поверсі 12-поверхового будинку. Має просторе планування. Оснащена індивідуальним електричним опаленням, зонованою теплою підлогою, охоронною сигналізацією, відеонаглядом і сучасною побутовою технікою. Є гардеробна, великий балкон з видом на річку Стир, паркомісце, закрита територія з власною набережною та укриттям. До центру міста — всього п’ять хвилин.
Вартість такої розкоші — 3 821 178 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Сіра» зона розширюється. Де в Сумській області йдуть бої: карти
Сьогодні, 12:43
Позолота, ліпнина, вітражі: у Луцьку продають квартиру в «пшонка-стайлі». ФОТО
Сьогодні, 11:58
Зеленський переніс День захисту дітей. Коли його відзначатимуть?
Сьогодні, 11:42
Атака росії: на Одещині зруйноване відділення Нової Пошти
Сьогодні, 11:09