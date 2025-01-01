Позолота, ліпнина, вітражі: у Луцьку продають квартиру в «пшонка-стайлі». ФОТО





Цей стиль отримав назву на честь колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, і асоціюється з надмірною розкішшю: позолотою, ліпниною, бароковими формами та кришталевими люстрами.



Оголошення про продаж з’явилося на



Масивні меблі з різьбленням і позолотою, важкі штори, ліпнина по периметру стелі, кришталеві люстри, гобелени, витинанки на склі й вітражі — кожен елемент говорить про любов господарів до шику.



За інформацією рієлторів, квартира площею 120,4 кв.м розташована на другому поверсі 12-поверхового будинку. Має просторе планування. Оснащена індивідуальним електричним опаленням, зонованою теплою підлогою, охоронною сигналізацією, відеонаглядом і сучасною побутовою технікою. Є гардеробна, великий балкон з видом на річку Стир, паркомісце, закрита територія з власною набережною та укриттям. До центру міста — всього п’ять хвилин.



Вартість такої розкоші — 3 821 178 гривень.





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, на вулиці Шевченка, продається двокімнатна квартира, яка одразу привертає увагу своїм екстравагантним інтер’єром у добре впізнаваному "пшонка-стайлі".Цей стиль отримав назву на честь колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, і асоціюється з надмірною розкішшю: позолотою, ліпниною, бароковими формами та кришталевими люстрами.Оголошення про продаж з’явилося на сторінці однієї з луцьких рієлторських компаній.Масивні меблі з різьбленням і позолотою, важкі штори, ліпнина по периметру стелі, кришталеві люстри, гобелени, витинанки на склі й вітражі — кожен елемент говорить про любов господарів до шику.За інформацією рієлторів, квартира площею 120,4 кв.м розташована на другому поверсі 12-поверхового будинку. Має просторе планування. Оснащена індивідуальним електричним опаленням, зонованою теплою підлогою, охоронною сигналізацією, відеонаглядом і сучасною побутовою технікою. Є гардеробна, великий балкон з видом на річку Стир, паркомісце, закрита територія з власною набережною та укриттям. До центру міста — всього п’ять хвилин.Вартість такої розкоші — 3 821 178 гривень.

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