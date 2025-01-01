Зеленський переніс День захисту дітей. Коли його відзначатимуть?

Володимир Зеленський вирішив перенести дату.



Про це свідчить указ №355/2025, пише



Указ президента «Про День захисту дітей», який у 1998 році підписав тодішній президент Леонід Кучма, втратив чинність. Саме ним була закріплена дата 1 червня.



Тепер же Зеленський установив День захисту дітей, який щорічно відзначатимуть у Всесвітній день дитини — 20 листопада.



Як пояснюється в указі, таке рішення ухвалили для «утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини».



Яка різниця між цими днями?



Міжнародний день захисту дітей, який святкують 1 червня, був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше такий день відзначили в 1950 році в 51 країні світу. У цей день в багатьох країнах проводять різноманітні заходи, спрямовані на захист прав дитини



І хоча ООН підтримала цю ініціативу, вже у грудні 1954 року встановили Всесвітній день дитини — Міжнародний день ООН, який щорічно припадає на 20 листопада. Його відзначають як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.



У різні роки саме 20 листопада Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День захисту дітей в Україні більше не відзначатимуть 1 червня, оскільки президентвирішив перенести дату.Про це свідчить указ №355/2025, пише Громадське Указ президента «Про День захисту дітей», який у 1998 році підписав тодішній президент Леонід Кучма, втратив чинність. Саме ним була закріплена дата 1 червня.Тепер же Зеленський установив День захисту дітей, який щорічно відзначатимуть у Всесвітній день дитини — 20 листопада.Як пояснюється в указі, таке рішення ухвалили для «утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини».Міжнародний день захисту дітей, який святкують 1 червня, був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше такий день відзначили в 1950 році в 51 країні світу. У цей день в багатьох країнах проводять різноманітні заходи, спрямовані на захист прав дитиниІ хоча ООН підтримала цю ініціативу, вже у грудні 1954 року встановили Всесвітній день дитини — Міжнародний день ООН, який щорічно припадає на 20 листопада. Його відзначають як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.У різні роки саме 20 листопада Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини.

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