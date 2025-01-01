У Луцьку на Грушевського автівка збила жінку





Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її оглядили медики швидкої.



Також на місці ДТП працювали правоохоронці.



Як розповіли



По приїзду медики надавали допомогу 42-річній жінці.



У постраждалої діагностували струс головного мозку, забійні садна, забій грудної клітки та забій правого коліна.



Жінку доправили у лікарню для огляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Грушевського вчора, 29 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її оглядили медики швидкої.Також на місці ДТП працювали правоохоронці.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 12:23.По приїзду медики надавали допомогу 42-річній жінці.У постраждалої діагностували струс головного мозку, забійні садна, забій грудної клітки та забій правого коліна.Жінку доправили у лікарню для огляду.

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