У Луцьку на Грушевського автівка збила жінку

У Луцьку на Грушевського автівка збила жінку
У Луцьку на проспекті Грушевського вчора, 29 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її оглядили медики швидкої.

Також на місці ДТП працювали правоохоронці.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 12:23.

По приїзду медики надавали допомогу 42-річній жінці.

У постраждалої діагностували струс головного мозку, забійні садна, забій грудної клітки та забій правого коліна.

Жінку доправили у лікарню для огляду.

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