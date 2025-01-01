У Луцьку на Грушевського автівка збила жінку
Сьогодні, 10:39
У Луцьку на проспекті Грушевського вчора, 29 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її оглядили медики швидкої.
Також на місці ДТП працювали правоохоронці.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 12:23.
По приїзду медики надавали допомогу 42-річній жінці.
У постраждалої діагностували струс головного мозку, забійні садна, забій грудної клітки та забій правого коліна.
Жінку доправили у лікарню для огляду.
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Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її оглядили медики швидкої.
Також на місці ДТП працювали правоохоронці.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 12:23.
По приїзду медики надавали допомогу 42-річній жінці.
У постраждалої діагностували струс головного мозку, забійні садна, забій грудної клітки та забій правого коліна.
Жінку доправили у лікарню для огляду.
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