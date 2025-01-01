У школах Луцька завершують навчання цьогоріч понад 4500 випускників. Коли відзначатимуть останні дзвоники





Про це Віталій Бондар.



"Останній дзвоник — це останній навчальний день навчального року. Заклади освіти в нашій громаді проводять їх 30 і 31 травня. Маємо 175 днів навчання у навчальному році. Дотримуємось всіх правил щодо безпекової ситуації, щодо меншого скупчення учасників освітнього процесу біля шкіл", — сказав посадовець.



Загалом у громаді цього року є понад 1600 здобувачів повної загальної середньої освіти (11 класи), з яких більш як 200 дітей отримають свідоцтва з відзнакою. Також навчання у 9 класах завершують понад 2900 учнів. 326 здобувачам базової середньої освіти вручать свідоцтва з відзнакою.



Посадовець зазначив, що з 2025 року вручення золотих і срібних медалей для випускників "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні" було скасоване відповідно до наказу № 1771 Міністерства освіти України.



Упродовж навчального року, зазначив Віталій Бондар, усі 39 шкіл Луцької громади працювали у звичному форматі — офлайн. Дистанційне навчання відбувалося в одному закладі освіти — це Луцький інституційний ліцей №8 (колишня вечірня школа).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навчальний рік 2024/2025 у Луцькій міській громаді завершують понад 4500 випускників. Це учні 11-х і 9-х класів. Для них останні дзвоники проведуть 30-31 травня.Про це Суспільному розповів очільник міського департаменту освіти"Останній дзвоник — це останній навчальний день навчального року. Заклади освіти в нашій громаді проводять їх 30 і 31 травня. Маємо 175 днів навчання у навчальному році. Дотримуємось всіх правил щодо безпекової ситуації, щодо меншого скупчення учасників освітнього процесу біля шкіл", — сказав посадовець.Загалом у громаді цього року є понад 1600 здобувачів повної загальної середньої освіти (11 класи), з яких більш як 200 дітей отримають свідоцтва з відзнакою. Також навчання у 9 класах завершують понад 2900 учнів. 326 здобувачам базової середньої освіти вручать свідоцтва з відзнакою.Посадовець зазначив, що з 2025 року вручення золотих і срібних медалей для випускників "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні" було скасоване відповідно до наказу № 1771 Міністерства освіти України.Упродовж навчального року, зазначив Віталій Бондар, усі 39 шкіл Луцької громади працювали у звичному форматі — офлайн. Дистанційне навчання відбувалося в одному закладі освіти — це Луцький інституційний ліцей №8 (колишня вечірня школа).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію