Як захистити диван від кота: 5 перевірених методів





Ці питання мучать багатьох власників пухнастих улюбленців, адже новий



Чи є спосіб захистити диван від кота, не обмежуючи при цьому природні інстинкти тварини? Так, ми знайшли і перевірили особисто 5 ефективних методів.



Чому кіт дряпає диван

Переконані, що Сніжок хизується перед Вами, коли дряпає оббивку щойно купленого дивана вночі? Але це не так!



Дряпання для котів - це природна потреба. Таким чином вони точать кігті, знімають стару оболонку, мітять територію, розминають м'язи та знімають стрес. І спорт, і манікюр, і позначення території водночас.



Розуміючи причини, легше знайти рішення. Отже, розглянемо дієві методи, як захистити диван від кота.



1. Тканина антикіготь



Один з найефективніших способів – це одразу купити диван з спеціально розробленою оббивкою. Виробники пропонують інноваційні тканини для оббивки диванів, відомі як "антикіготь" або "pet friendly". Матеріали мають щільне плетіння ниток, часто з коротким ворсом або без нього, що унеможливлює зачеплення кігтями.

Оббивка витримує активне використання та стійка до механічних пошкоджень. Легко чиститься від шерсті. Має широкий вибір кольорів, тож Ваш диван буде не лише захищеним, але й красивим.

Популярні варіанти тканини антикіготь – це флок, велюр зі спеціальною обробкою, мікрофібра, шеніл підвищеної щільності.



2. Відлякуючі запахи



Коти мають надзвичайно чутливий нюх. Деякі запахи для них неприємні. Цю особливість можна використати для захисту дивана. Що робити, щоб кіт не дер диван?



Цитрусові ➙ апельсин, лимон, грейпфрут. Можна розкласти свіжі шкірки або злегка обробити поверхню дивана водою з додаванням кількох крапель ефірної олії цитрусових.

Спеціальні спреї ➙ у зоомагазинах продаються готові спреї-відлякувачі. Важливо обирати засоби на натуральній основі, безпечні для тварин та людей.

Оцет ➙ слабкий розчин оцту відлякує кота, але його запах може бути неприємним для людей.

Важливо: не використовуйте засоби, токсичні для кота або агресивні до оббивки дивана. Завжди тестуйте на невеликій, непомітній ділянці.



3. Чохли на диван



Не плануєте найближчим часом міняти диван? Скористайтеся захисними чохлами. Вони стають механічним бар’єром між тканиною і кігтями, а ще виглядають стильно. Також, можна купити накладки, що фіксуються на частинах меблів, які спокушають пухнастика найбільше.

Чохли та накладки надійно захищають оббивку від кігтів, шерсті та бруду. Їх можна прати у пральній машині.



4. Дресирування та альтернативні місця для точіння кігтів



Ключ до успіху - перенаправити увагу кота на дозволені предмети. Придбайте кілька кігтеточок різної форми та матеріалу (сизаль, картон, дерево, килимове покриття) і розмістіть їх там, де кіт найчастіше буває.



Як навчити кота користуватися кігтеточкою?



Хваліть та давайте ласощі, коли кіт використовує кігтеточку.

Можна натерти кігтеточку котячою м'ятою або валеріаною.

Не сваріть кота за дряпання дивана, а спокійно перенаправляйте увагу на кігтеточку.



Якщо Ви застали кота "на гарячому", можна голосно плеснути в долоні або використати пульверизатор з водою.



5. Регулярне підстригання кігтів



Хоча підстригання кігтів не усуне інстинкт дряпання повністю, воно зменшить потенційну шкоду для меблів.



Якщо Ви не впевнені, як правильно це робити, зверніться до ветеринара або грумера.



Терпіння, любов та розуміння потреб Вашого улюбленця – найкращі помічники у питанні як захистити диван від кота.



А якщо Ви саме зараз шукаєте диван, який не боятиметься котячих кігтів, зверніть увагу на асортимент інтернет-магазину Taburetka.ua. На сайті Taburetka.ua дивани представлені у широкому ціновому діапазоні з спеціальними оббивками антикіготь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чому кіт дряпає диван? Що робити, щоб кіт не дер диван? Як вберегти диван від кота?Ці питання мучать багатьох власників пухнастих улюбленців, адже новий сучасний диван у вітальню або затишний диван в спальню з перших хвилин перетворюється на об'єкт котячих розваг.Чи є спосіб захистити диван від кота, не обмежуючи при цьому природні інстинкти тварини? Так, ми знайшли і перевірили особисто 5 ефективних методів.Переконані, що Сніжок хизується перед Вами, коли дряпає оббивку щойно купленого дивана вночі? Але це не так!Дряпання для котів - це природна потреба. Таким чином вони точать кігті, знімають стару оболонку, мітять територію, розминають м'язи та знімають стрес. І спорт, і манікюр, і позначення території водночас.Розуміючи причини, легше знайти рішення. Отже, розглянемо дієві методи, як захистити диван від кота.Один з найефективніших способів – це одразу купити диван з спеціально розробленою оббивкою. Виробники пропонують інноваційні тканини для оббивки диванів, відомі як "антикіготь" або "pet friendly". Матеріали мають щільне плетіння ниток, часто з коротким ворсом або без нього, що унеможливлює зачеплення кігтями.Оббивка витримує активне використання та стійка до механічних пошкоджень. Легко чиститься від шерсті. Має широкий вибір кольорів, тож Ваш диван буде не лише захищеним, але й красивим.Популярні варіанти тканини антикіготь – це флок, велюр зі спеціальною обробкою, мікрофібра, шеніл підвищеної щільності.Коти мають надзвичайно чутливий нюх. Деякі запахи для них неприємні. Цю особливість можна використати для захисту дивана. Що робити, щоб кіт не дер диван?Важливо: не використовуйте засоби, токсичні для кота або агресивні до оббивки дивана. Завжди тестуйте на невеликій, непомітній ділянці.Не плануєте найближчим часом міняти диван? Скористайтеся захисними чохлами. Вони стають механічним бар’єром між тканиною і кігтями, а ще виглядають стильно. Також, можна купити накладки, що фіксуються на частинах меблів, які спокушають пухнастика найбільше.Чохли та накладки надійно захищають оббивку від кігтів, шерсті та бруду. Їх можна прати у пральній машині.Ключ до успіху - перенаправити увагу кота на дозволені предмети. Придбайте кілька кігтеточок різної форми та матеріалу (сизаль, картон, дерево, килимове покриття) і розмістіть їх там, де кіт найчастіше буває.Як навчити кота користуватися кігтеточкою?Якщо Ви застали кота "на гарячому", можна голосно плеснути в долоні або використати пульверизатор з водою.Хоча підстригання кігтів не усуне інстинкт дряпання повністю, воно зменшить потенційну шкоду для меблів.Якщо Ви не впевнені, як правильно це робити, зверніться до ветеринара або грумера.Терпіння, любов та розуміння потреб Вашого улюбленця – найкращі помічники у питанні як захистити диван від кота.А якщо Ви саме зараз шукаєте диван, який не боятиметься котячих кігтів, зверніть увагу на асортимент інтернет-магазину Taburetka.ua. На сайті Taburetka.ua дивани представлені у широкому ціновому діапазоні з спеціальними оббивками антикіготь.

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