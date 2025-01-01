Бізнес у Польщі: що мене здивувало після року підприємництва





З реєстрацією допомогли Progress Holding



Перше враження: усе не так страшно, як здається

Я боявся податків, боявся ZUS, боявся зробити помилку. Але перший місяць роботи змінив усе. Виявилося, що якщо з самого початку працювати з хорошим бухгалтером — то багато речей взагалі тебе не стосуються.



Мені одразу пояснили, які витрати я можу відносити на фірму, як вести рахунки, що краще виставляти клієнтам, і коли подавати декларації. Це був справжній порятунок.



До речі, я відкривав jednoosobowa działalność gospodarcza (ФОП) — і з цим теж допомогли. Навіть банківський рахунок відкрили разом онлайн.





Що мене здивувало найбільше

Польща не така вже й «нелегка» країна для бізнесу, як я раніше думав. Більшість процесів автоматизовано, є електронні сервіси, цифровий підпис. Усі документи можна подати онлайн. Я ж думав, що доведеться стояти в чергах з пачкою паперів...



Ще одне здивування — це ZUS. Так, він не дешевий, але є пільги. Перші пів року я платив тільки здоров’я, потім мала ставка, і лише зараз вийшов на повний тариф. Але це не критично — якщо закласти витрати правильно, все виходить.



Мої помилки (і як їх уникнути)

Перша помилка — я не питав клієнтів про формальні речі. Наприклад: чи потрібна їм фактура з VAT? Чи мають вони PESEL? Такі дрібниці з часом почали накопичуватись і створювати плутанину. Зараз усе прописую в угоді.



Друга — я не одразу оформив страхування. У Польщі це необов’язково, але важливо. На щастя, в бухгалтерії мені підказали й з цим.



І трохи цифр для тих, хто думає

Я займаюся IT — фріланс на європейські проєкти. Мій місячний дохід коливається від 12 000 до 18 000 злотих. Після податків і ZUS залишається чистими десь 9–14 тисяч.



Витрати на бухгалтерію — близько 250 злотих на місяць. За ці гроші я не думаю про жодні декларації, документи, навіть переписку з ужендом вони беруть на себе. Це, чесно, найкраща інвестиція.



Чи відкрив би бізнес знову?

Без сумніву, так. І знову через Progress Holding бухгалтерські послуги. Зараз я розглядаю можливість відкрити Sp. z o.o., бо доходи зростають — і в мене вже є кому довірити процес.



Тому якщо ти сидиш і думаєш — пробуй. Не буде ідеального моменту. Але буде правильна підтримка — і це найважливіше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівно рік тому я відкрив свою фірму в Польщі. Не скажу, що це було легке рішення — залишити стабільну роботу, кинути все та почати з нуля в іншій країні. Але я точно знав, що хочу більше свободи, більше контролю над своїм життям і доходами.З реєстрацією допомогли бухгалтерські послуги — я вийшов на них через знайомого, який теж відкривав фірму і рекомендував саме їх. Все пройшло спокійно, без бюрократичної тяганини, а головне — українською мовою і з поясненнями, які дійсно зрозумілі.Я боявся податків, боявся ZUS, боявся зробити помилку. Але перший місяць роботи змінив усе. Виявилося, що якщо з самого початку працювати з хорошим бухгалтером — то багато речей взагалі тебе не стосуються.Мені одразу пояснили, які витрати я можу відносити на фірму, як вести рахунки, що краще виставляти клієнтам, і коли подавати декларації. Це був справжній порятунок.До речі, я відкривав j— і з цим теж допомогли. Навіть банківський рахунок відкрили разом онлайн.Польща не така вже й «нелегка» країна для бізнесу, як я раніше думав. Більшість процесів автоматизовано, є електронні сервіси, цифровий підпис. Усі документи можна подати онлайн. Я ж думав, що доведеться стояти в чергах з пачкою паперів...Ще одне здивування — це ZUS. Так, він не дешевий, але є пільги. Перші пів року я платив тільки здоров’я, потім мала ставка, і лише зараз вийшов на повний тариф. Але це не критично — якщо закласти витрати правильно, все виходить.Перша помилка — я не питав клієнтів про формальні речі. Наприклад: чи потрібна їм фактура з VAT? Чи мають вони PESEL? Такі дрібниці з часом почали накопичуватись і створювати плутанину. Зараз усе прописую в угоді.Друга — я не одразу оформив страхування. У Польщі це необов’язково, але важливо. На щастя, в бухгалтерії мені підказали й з цим.Я займаюся IT — фріланс на європейські проєкти. Мій місячний дохід коливається від 12 000 до 18 000 злотих. Після податків і ZUS залишається чистими десь 9–14 тисяч.Витрати на бухгалтерію — близько 250 злотих на місяць. За ці гроші я не думаю про жодні декларації, документи, навіть переписку з ужендом вони беруть на себе. Це, чесно, найкраща інвестиція.Без сумніву, так. І знову через. Зараз я розглядаю можливість відкрити Sp. z o.o., бо доходи зростають — і в мене вже є кому довірити процес.Тому якщо ти сидиш і думаєш — пробуй. Не буде ідеального моменту. Але буде правильна підтримка — і це найважливіше.

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