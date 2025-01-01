Росіяни атакували Харків дронами

Росіяни атакували Харків дронами
Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про вибухи у місті. Пізніше посадовець уточнив, що йдеться про масовану атаку російських безпілотників.

Удару було завдано по території одного з комунальних підприємств у Слобідському районі. Усього зафіксовано вісім влучань. За попередніми даними, постраждала одна 61-річна співробітниця. Житлові будинки поряд зазнали ушкоджень.

Раніше в ніч на 30 червня ворог також застосував ударні дрони на півдні Одеської області, вибухи лунали в Ізмаїлі.

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Теги: Росія, війна
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