У громаді на Волині заборонили штучні квіти на кладовищах

У громаді на Волині заборонили штучні квіти на кладовищах
У Дубівській громаді, що на Ковельщині, більше не можна приносити на кладовища пластикові квіти та вінки. Таке рішення ухвалила місцева сільська рада 20 травня 2025 року.

Про це заявили у громаді, пише "Конкурент".

Штучні композиції здаються зручними – не в’януть і довго виглядають «як нові». Але за це доводиться платити дуже високу екологічну ціну. Пластик, з якого виготовляють декоративні букети, практично не розкладається – десятки, а то й сотні років він лишається в землі, отруюючи ґрунт і воду. А коли такий «декор» спалюють – у повітря потрапляють шкідливі речовини, які можуть викликати алергії, проблеми з диханням і навіть онкозахворювання, - йдеться у дописі.

Відтак жителів громади закликають проявити повагу до рідних не лише через пам’ять, а й через відповідальність перед природою.

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Теги: штучні квіти, кладовище
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