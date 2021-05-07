У громаді на Волині заборонили штучні квіти на кладовищах





Про це заявили у громаді, пише



Штучні композиції здаються зручними – не в’януть і довго виглядають «як нові». Але за це доводиться платити дуже високу екологічну ціну. Пластик, з якого виготовляють декоративні букети, практично не розкладається – десятки, а то й сотні років він лишається в землі, отруюючи ґрунт і воду. А коли такий «декор» спалюють – у повітря потрапляють шкідливі речовини, які можуть викликати алергії, проблеми з диханням і навіть онкозахворювання, - йдеться у дописі.



Відтак жителів громади закликають проявити повагу до рідних не лише через пам’ять, а й через відповідальність перед природою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дубівській громаді, що на Ковельщині, більше не можна приносити на кладовища пластикові квіти та вінки. Таке рішення ухвалила місцева сільська рада 20 травня 2025 року.Про це заявили у громаді, пише "Конкурент" Штучні композиції здаються зручними – не в’януть і довго виглядають «як нові». Але за це доводиться платити дуже високу екологічну ціну. Пластик, з якого виготовляють декоративні букети, практично не розкладається – десятки, а то й сотні років він лишається в землі, отруюючи ґрунт і воду. А коли такий «декор» спалюють – у повітря потрапляють шкідливі речовини, які можуть викликати алергії, проблеми з диханням і навіть онкозахворювання, - йдеться у дописі.Відтак жителів громади закликають проявити повагу до рідних не лише через пам’ять, а й через відповідальність перед природою.

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