Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,52 (-7 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,80 (-27 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 41,52 (-7 коп.)Курс євро1 євро — 46,80 (-27 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)

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