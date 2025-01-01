Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)

Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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