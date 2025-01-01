Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)
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Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)
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