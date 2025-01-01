Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30–31 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30–31 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.У п'ятницю та суботу, 30 та 31 травня, будуть магнітні хвилювання, відчутні для метеозалежних людей.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.