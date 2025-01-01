Росія тягне час і обманює: Зеленський зробив різку заяву про ігри з меморандумом
29 травня, 23:19
Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація робить все для того, щоб затягнути війну та зірвати перемовини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив", - сказав Зеленський.
За його словами, Росія не передала свій "меморандум" не лише Україні, а Туреччині - країні яка приймала першу зустріч. Президент зауважив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне, зокрема і Сполученим Штатам Америки та Дональду Трампу.
Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні Головкома Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією", - підкреслив Зеленський.
Російський "меморандум" і нові переговори
Після завершення переговорів у Стамбулі Росія заявила про підготовку власного "меморандуму", в якому викладе своє бачення припинення вогню. За словами представників Кремля, документ може стати основою для майбутнього мирного договору.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у середу, 28 травня, оголосив про пропозицію провести другий раунд переговорів 2 червня – знову в Стамбулі. Саме там російська сторона планує презентувати свій "меморандум".
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Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив", - сказав Зеленський.
За його словами, Росія не передала свій "меморандум" не лише Україні, а Туреччині - країні яка приймала першу зустріч. Президент зауважив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне, зокрема і Сполученим Штатам Америки та Дональду Трампу.
Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні Головкома Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією", - підкреслив Зеленський.
Російський "меморандум" і нові переговори
Після завершення переговорів у Стамбулі Росія заявила про підготовку власного "меморандуму", в якому викладе своє бачення припинення вогню. За словами представників Кремля, документ може стати основою для майбутнього мирного договору.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у середу, 28 травня, оголосив про пропозицію провести другий раунд переговорів 2 червня – знову в Стамбулі. Саме там російська сторона планує презентувати свій "меморандум".
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