У місті на Волині під час зливи затопило вулиці





Така ситуація на даній ділянці буває після рясних опадів. Водостічні канали забруднюються та вода не встигає стікати, передає



Нововолинські рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків негоди в районі ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-го травня під час зливи затопило вулиці Зелена, Героїв АТО у Нововолинську.Така ситуація на даній ділянці буває після рясних опадів. Водостічні канали забруднюються та вода не встигає стікати, передає БУГ Нововолинські рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків негоди в районі ринку.

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