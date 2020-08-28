У місті на Волині під час зливи затопило вулиці

У місті на Волині під час зливи затопило вулиці
29-го травня під час зливи затопило вулиці Зелена, Героїв АТО у Нововолинську.

Така ситуація на даній ділянці буває після рясних опадів. Водостічні канали забруднюються та вода не встигає стікати, передає БУГ.

Нововолинські рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків негоди в районі ринку.

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Теги: Нововолинськ, підтоплення
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