Міжнародна доставка товарів: просто, зручно та надійно





Як працює сервіс?

Meest Shopping – це сервіс доставки покупок, який уже понад 13 років допомагає українцям отримувати посилки з таких країн, як Італія, Польща, США, Канада, Німеччина, Іспанія, Франція, Португалія, Туреччина, Велика Британія, Греція та Чехія. Клієнт реєструється на сайті чи в застосунку myMeest Shopping, а далі робить замовлення на іноземному торговому майданчику, дотримуючись інструкції. Процес має такий вигляд:



1. Зареєструйтесь у вебкабінеті на сайті чи в мобільному застосунку myMeest Shopping.



2. Отримайте індивідуальний ID-номер, адреси та телефони складів сервісу.



3. Використайте ці дані в якості адреси отримувача під час заповнення форми замовлення в магазині.



4. Очікуйте посилку, яка після доставки на склад буде переслана до України.



Окрім стандартної логістики, Meest Shopping пропонує додаткові послуги: консолідацію, розконсолідацію, викуп товарів, додаткове пакування. Ви також можете розрахувати попередню вартість пересилання через онлайн-калькулятор. Це дає змогу оцінити витрати ще до оформлення покупки.



Після доставки на склад Meest Shopping у країні продавця посилка реєструється в особистому кабінеті користувача. Клієнт отримує змогу відстежувати відправлення на всіх етапах шляху. За бажанням можна замовити додаткові послуги, наприклад, фотозвіт чи об’єднання кількох замовлень в одну посилку. Перед відправленням за кордон усі товари проходять перевірку на відповідність вказаному замовленню. Далі Meest Shopping організовує доставку до України з урахуванням вибраного тарифу.





Переваги Meest Shopping

Шопінг у європейських та американських магазинах – це не лише про бренди, а й про індивідуальність, вибір і якість. Український споживач має змогу замовити одяг, техніку, обладнання, товари для дому, взуття й інше, що проблемно знайти на внутрішньому ринку. З Meest Shopping транспортування відбувається швидко, зручно та надійно. До основних переваг сервісу належать:



доступна міжнародна доставка товарів з 12 країн світу;

можливість оформлення замовлення в будь-який зручний час;

наявність складів у Європі, США та Канаді;

функціональний застосунок і зрозумілий інтерфейс;

доступний онлайн-калькулятор для розрахунку вартості;

вигідна ціна на міжнародну доставку;

гнучкі формати для бізнесу та приватних клієнтів.

Перед оформленням варто скористатися калькулятором на сайті – він допоможе розрахувати підсумкову вартість. А якщо хочеться зекономити, є варіант «Спільний кошик» – ціна доставки ділиться між кількома замовниками.



Сервіс здійснює доставку з найпопулярніших онлайн-магазинів США, Канади та Європи. Шопінг через Meest Shopping дає змогу отримати доступ до акцій, розпродажів та ексклюзивних товарів. Усі процеси автоматизовані, а підтримка користувача працює на кожному етапі замовлення. Сервіс зручний як для самостійних покупок, так і для викупу товарів на замовлення. Прозора система оплати та можливість попереднього розрахунку вартості доставки – ще одна важлива перевага.



Доставка товарів з-за кордону: інтернет-шопінг без меж

Щодня десятки клієнтів оформлюють замовлення в таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя тощо. Посилки доставляються до України, а далі доставляються місцевими поштовими операторами, яких ви самостійно обираєте. Важливо: Meest Shopping не є продавцем і не має власного каталогу – це логістичний посередник між закордонними магазинами й українськими споживачами.



З-поміж найпопулярніших брендів, які замовляють клієнти сервісу: EBAY, ALLEGRO.PL, Tommy Hilfiger, The North Face, Zara, Amazon, Calvin Klein. Кожен з варіантів дає змогу заощадити кошти, зберігаючи водночас контроль над ситуацією. Користувач має доступ до трекінгу на всіх етапах – від надходження на склад Meest Shopping до доставки в Україну.



Якщо потрібна доставка онлайн-покупок з-за кордону в Україну, Meest Shopping – перевірений і надійний вибір. Досвід, зручність, прозорі умови та підтримка клієнта роблять платформу справжнім помічником у міжнародному шопінгу. Сервіс підходить як для разових замовлень, так і для регулярного шопінгу з-за кордону. Meest Shopping постійно вдосконалює логістику, щоб клієнти отримували посилки ще швидше. Усі етапи доставки максимально прозорі. Це дає змогу уникати неприємних сюрпризів і планувати свої витрати наперед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні онлайн-шопінг – це не лише зручно, а й вигідно. Мільйони українців обирають іноземні інтернет-магазини завдяки широкому асортименту, привабливим цінам і справжнім знижкам. Проте більшість популярних платформ не мають прямої доставки товарів до України. Саме тут у пригоді стане Meest Shopping – служба доставки покупок з інтернет-магазинів Європи та США, яка надає зручні інструменти для отримання речей з інших країн. Завдяки цьому сервісу міжнародна доставка товарів стала значно простішою.Meest Shopping – це сервіс доставки покупок, який уже понад 13 років допомагає українцям отримувати посилки з таких країн, як Італія, Польща, США, Канада, Німеччина, Іспанія, Франція, Португалія, Туреччина, Велика Британія, Греція та Чехія. Клієнт реєструється на сайті чи в застосунку myMeest Shopping, а далі робить замовлення на іноземному торговому майданчику, дотримуючись інструкції. Процес має такий вигляд:1. Зареєструйтесь у вебкабінеті на сайті чи в мобільному застосунку myMeest Shopping.2. Отримайте індивідуальний ID-номер, адреси та телефони складів сервісу.3. Використайте ці дані в якості адреси отримувача під час заповнення форми замовлення в магазині.4. Очікуйте посилку, яка після доставки на склад буде переслана до України.Окрім стандартної логістики, Meest Shopping пропонує додаткові послуги: консолідацію, розконсолідацію, викуп товарів, додаткове пакування. Ви також можете розрахувати попередню вартість пересилання через онлайн-калькулятор. Це дає змогу оцінити витрати ще до оформлення покупки.Після доставки на склад Meest Shopping у країні продавця посилка реєструється в особистому кабінеті користувача. Клієнт отримує змогу відстежувати відправлення на всіх етапах шляху. За бажанням можна замовити додаткові послуги, наприклад, фотозвіт чи об’єднання кількох замовлень в одну посилку. Перед відправленням за кордон усі товари проходять перевірку на відповідність вказаному замовленню. Далі Meest Shopping організовує доставку до України з урахуванням вибраного тарифу.Шопінг у європейських та американських магазинах – це не лише про бренди, а й про індивідуальність, вибір і якість. Український споживач має змогу замовити одяг, техніку, обладнання, товари для дому, взуття й інше, що проблемно знайти на внутрішньому ринку. З Meest Shopping транспортування відбувається швидко, зручно та надійно. До основних переваг сервісу належать:Перед оформленням варто скористатися калькулятором на сайті – він допоможе розрахувати підсумкову вартість. А якщо хочеться зекономити, є варіант «Спільний кошик» – ціна доставки ділиться між кількома замовниками.Сервіс здійснює доставку з найпопулярніших онлайн-магазинів США, Канади та Європи. Шопінг через Meest Shopping дає змогу отримати доступ до акцій, розпродажів та ексклюзивних товарів. Усі процеси автоматизовані, а підтримка користувача працює на кожному етапі замовлення. Сервіс зручний як для самостійних покупок, так і для викупу товарів на замовлення. Прозора система оплати та можливість попереднього розрахунку вартості доставки – ще одна важлива перевага.Щодня десятки клієнтів оформлюють замовлення в таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя тощо. Посилки доставляються до України, а далі доставляються місцевими поштовими операторами, яких ви самостійно обираєте. Важливо: Meest Shopping не є продавцем і не має власного каталогу – це логістичний посередник між закордонними магазинами й українськими споживачами.З-поміж найпопулярніших брендів, які замовляють клієнти сервісу: EBAY, ALLEGRO.PL, Tommy Hilfiger, The North Face, Zara, Amazon, Calvin Klein. Кожен з варіантів дає змогу заощадити кошти, зберігаючи водночас контроль над ситуацією. Користувач має доступ до трекінгу на всіх етапах – від надходження на склад Meest Shopping до доставки в Україну.Якщо потрібна доставка онлайн-покупок з-за кордону в Україну, Meest Shopping – перевірений і надійний вибір. Досвід, зручність, прозорі умови та підтримка клієнта роблять платформу справжнім помічником у міжнародному шопінгу. Сервіс підходить як для разових замовлень, так і для регулярного шопінгу з-за кордону. Meest Shopping постійно вдосконалює логістику, щоб клієнти отримували посилки ще швидше. Усі етапи доставки максимально прозорі. Це дає змогу уникати неприємних сюрпризів і планувати свої витрати наперед.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію