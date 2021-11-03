Оголосили дати проведення Світязь Фесту: благодійні концерти пройдуть аби підтримати військових





Про проведення фестивалю повідомив один з організаторів, Петро Нестерук, – пише



«Перший фестиваль — 20, 21, 22 червня. Це буде відкриття літнього сезону! Виступатимуть DZIDZIO (саме як DZIDZIO, а не Михайло Хома), Бобул, Chico & Qatoshi.Другий фестиваль — 27, 28, 29 червня — очікуємо Анну Трінчер, SHUGAR та Надю Дорофєєву», – розповів Петро Нестерук.



Фестивалі, як і минулого року, мають благодійну мету — зібрати кошти на потреби військових із Шацької громади, які зараз боронять Україну.



Нагадаємо, минулого літа такі фестивалі вже відбувалися у Шацьку. Завдяки проведеним заходам вдалося зібрати гроші, які передавали військовим із Шацької громади. Торішні фестивалі у Світязі стали прикладом того, як музика і відпочинок можуть бути на службі важливій справі.



Цьогоріч фестивалі знову об’єднають людей довкола музики, сонця і підтримки наших захисників.



До участі також долучиться Вася Харізма, який проведе благодійний аукціон під час фестивалів. Як зазначив шоумен, точної дати, коли саме він буде поки не відомо.



«Це буде мега крутий фест з топовими зірками. Надя Дорофєєва, DZIDZIO та інші. Я там точно буду», – повідомив Вася Харізма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку готуються до найяскравішої музичної події літа — благодійного фестивалю «Світязь Фест», який планують провести вже в червні на березі мальовничого Світязя, на локації NesterHouse-Пляж.Про проведення фестивалю повідомив один з організаторів,, – пише Район.Шацьк «Перший фестиваль — 20, 21, 22 червня. Це буде відкриття літнього сезону! Виступатимуть DZIDZIO (саме як DZIDZIO, а не Михайло Хома), Бобул, Chico & Qatoshi.Другий фестиваль — 27, 28, 29 червня — очікуємо Анну Трінчер, SHUGAR та Надю Дорофєєву», – розповів Петро Нестерук.Фестивалі, як і минулого року, мають благодійну мету — зібрати кошти на потреби військових із Шацької громади, які зараз боронять Україну.Нагадаємо, минулого літа такі фестивалі вже відбувалися у Шацьку. Завдяки проведеним заходам вдалося зібрати гроші, які передавали військовим із Шацької громади. Торішні фестивалі у Світязі стали прикладом того, як музика і відпочинок можуть бути на службі важливій справі.Цьогоріч фестивалі знову об’єднають людей довкола музики, сонця і підтримки наших захисників.До участі також долучиться, який проведе благодійний аукціон під час фестивалів. Як зазначив шоумен, точної дати, коли саме він буде поки не відомо.«Це буде мега крутий фест з топовими зірками. Надя Дорофєєва, DZIDZIO та інші. Я там точно буду», – повідомив Вася Харізма.

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