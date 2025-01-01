На Волині чоловіка засудили до чотирьох років в’язниці за шахрайство з продажем військової амуніції





Відповідний вирок виніс 10 грудня 2024 року Луцький міськрайонний суд, а 24 квітня 2025 року його підтвердив і Волинський апеляційний суд, передає



Як йдеться в матеріалах справи, з літа 2022 року мешканець Волині Олексій Токарський повідомляв у соцмережі «Facebook», що продає військову амуніцію. Насправді він і не збирався цього робити, хоча у листуванні з потенційними покупцями називав ціни і обговорював відправлення замовлень.



«Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, обвинувачений, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою, створив та адміністрував в соціальній мережі «Facebook» сторінки, на яких в подальшому розмішував завідомо неправдиві оголошення щодо продажу військової форми, спорядження та амуніції для пошуку потенційних клієнтів», – сказано в тексті судового вироку.



Також Токарський відкрив собі по кілька рахунків у «ПриватБанку», «Універсал Банку», «ПУМБі» та «Конкорді».



Зокрема, в судових документах є інформація, що у вересні 2022 року Токарський видурив в одного з клієнтів 14,2 тисячі гривень, які той, повіривши обіцянкам, що замовлення буде відправлене, переказав ошуканцю кошти на дві різні картки. За такою схемою здебільшого за вересень-грудень 2022-го Токарський виманив у 66 людей загалом майже 328 тисяч гривень.



Гроші засуджений витрачав на власні потреби: купував різні речі та поповнював свій ігровий акаунт у букмекерській компанії «Parimatch».



Тож суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш 10 грудня 2024 року засудив його до 4 років і 3 місяців позбавлення волі згідно з частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу, тобто за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Загалом ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Крім того, суддя ухвалив стягнути із засудженого на користь одного із ошуканих, який подавав цивільний позов, матеріальну та моральну шкоду – 14 тисяч гривень. А також Артиш зняв арешт із речей, які забрали в обвинуваченого як матеріальні докази, серед них 3 мобільні телефони.



Цей вирок, як відомо з ухвали Волинського апеляційного суду, прокурори оскаржили. Зокрема, обвинувачення не погодилося з покаранням, яке оцінили як найближче до мінімального. В апеляційній скарзі зауважили, що такий злочин відноситься до категорії тяжких, а також підкреслили значну кількість епізодів злочинної діяльності і те, що шахрай скористався складним часом для суспільства, тобто воєнним станом. Також в апеляційній скарзі йшлося, що із понад 300 тисяч гривень завданих збитків винуватець відшкодував лише 27 тисяч. Прокурори вирішили, що обвинувачений заслуговує на 6 років тюрми.



Опротестував прокурор і те, що суд повернув шахраю телефони, що були фактичним знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, а тому за законом підлягають спеціальній конфіскації на користь держави.



У висновку головуючого судді Волинського апеляційного суду Василя Подолюка йшлося, що суд першої інстанції призначив адекватне покарання, адже обтяжливих обставин не виявили, а серед пом`якшувальних було щире каяття засудженого та його співпраця зі слідчими. Крім того, місцевий суд взяв до увагу, що засуджений відшкодував певну частину завданої потерпілим шкоди, а також має намір у майбутньому відшкодувати решту. Звернула увагу Феміда й на те, що обвинувачений молодого віку, не судимий.



Однак апеляційний суд змінив рішення міськрайонного щодо телефонів – 3 мобілки марки «Redmi» таки конфіскували на користь держави. А також суд, за ініціативи прокуратури, закрив провадження щодо 2 епізодів, у яких засуджений видурив у 2 людей по 2 тисячі гривень. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, які почали діяти з серпня 2024 року, до того, як приймав рішення міськрайонний суд: зміни передбачають, що кримінальна відповідальність настає, коли вартість вкраденого не менша 2481 гривні (тобто двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тож рішення за цими епізодами прийматимуть поліцейські і йтиметься лише про адміністративну відповідальність.



Рішення апеляції від 24 квітня може протягом трьох місяців ще бути оскаржене до Верховного Суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Луцька проведе чотири роки та три місяці за ґратами за те, що видурював через інтернет у людей великі суми грошей, обіцяючи продати військову амуніцію. Загалом чоловік ошукав 66 людей на понад 300 тисяч гривень.Відповідний вирок виніс 10 грудня 2024 року Луцький міськрайонний суд, а 24 квітня 2025 року його підтвердив і Волинський апеляційний суд, передає "Сила правди" Як йдеться в матеріалах справи, з літа 2022 року мешканець Волиніповідомляв у соцмережі «Facebook», що продає військову амуніцію. Насправді він і не збирався цього робити, хоча у листуванні з потенційними покупцями називав ціни і обговорював відправлення замовлень.«Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, обвинувачений, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою, створив та адміністрував в соціальній мережі «Facebook» сторінки, на яких в подальшому розмішував завідомо неправдиві оголошення щодо продажу військової форми, спорядження та амуніції для пошуку потенційних клієнтів», – сказано в тексті судового вироку.Також Токарський відкрив собі по кілька рахунків у «ПриватБанку», «Універсал Банку», «ПУМБі» та «Конкорді».Зокрема, в судових документах є інформація, що у вересні 2022 року Токарський видурив в одного з клієнтів 14,2 тисячі гривень, які той, повіривши обіцянкам, що замовлення буде відправлене, переказав ошуканцю кошти на дві різні картки. За такою схемою здебільшого за вересень-грудень 2022-го Токарський виманив у 66 людей загалом майже 328 тисяч гривень.Гроші засуджений витрачав на власні потреби: купував різні речі та поповнював свій ігровий акаунт у букмекерській компанії «Parimatch».Тож суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш 10 грудня 2024 року засудив його до 4 років і 3 місяців позбавлення волі згідно з частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу, тобто за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Загалом ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.Крім того, суддя ухвалив стягнути із засудженого на користь одного із ошуканих, який подавав цивільний позов, матеріальну та моральну шкоду – 14 тисяч гривень. А також Артиш зняв арешт із речей, які забрали в обвинуваченого як матеріальні докази, серед них 3 мобільні телефони.Цей вирок, як відомо з ухвали Волинського апеляційного суду, прокурори оскаржили. Зокрема, обвинувачення не погодилося з покаранням, яке оцінили як найближче до мінімального. В апеляційній скарзі зауважили, що такий злочин відноситься до категорії тяжких, а також підкреслили значну кількість епізодів злочинної діяльності і те, що шахрай скористався складним часом для суспільства, тобто воєнним станом. Також в апеляційній скарзі йшлося, що із понад 300 тисяч гривень завданих збитків винуватець відшкодував лише 27 тисяч. Прокурори вирішили, що обвинувачений заслуговує на 6 років тюрми.Опротестував прокурор і те, що суд повернув шахраю телефони, що були фактичним знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, а тому за законом підлягають спеціальній конфіскації на користь держави.У висновку головуючого судді Волинського апеляційного суду Василя Подолюка йшлося, що суд першої інстанції призначив адекватне покарання, адже обтяжливих обставин не виявили, а серед пом`якшувальних було щире каяття засудженого та його співпраця зі слідчими. Крім того, місцевий суд взяв до увагу, що засуджений відшкодував певну частину завданої потерпілим шкоди, а також має намір у майбутньому відшкодувати решту. Звернула увагу Феміда й на те, що обвинувачений молодого віку, не судимий.Однак апеляційний суд змінив рішення міськрайонного щодо телефонів – 3 мобілки марки «Redmi» таки конфіскували на користь держави. А також суд, за ініціативи прокуратури, закрив провадження щодо 2 епізодів, у яких засуджений видурив у 2 людей по 2 тисячі гривень. Це пов’язано зі змінами в законодавстві, які почали діяти з серпня 2024 року, до того, як приймав рішення міськрайонний суд: зміни передбачають, що кримінальна відповідальність настає, коли вартість вкраденого не менша 2481 гривні (тобто двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тож рішення за цими епізодами прийматимуть поліцейські і йтиметься лише про адміністративну відповідальність.Рішення апеляції від 24 квітня може протягом трьох місяців ще бути оскаржене до Верховного Суду.

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