Кличко: Тиск на місцеву владу Києва посилюється – тривають спроби заблокувати роботу Київради

Кличко: Тиск на місцеву владу Києва посилюється – тривають спроби заблокувати роботу Київради
Сьогодні Київрада не змогла зібратися через відсутність кворуму. Це стало наслідком залякування та тиску на депутатів з метою знищення самоврядування в столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму», - повідомив Віталій Кличко.

При цьому на підконтрольних центральній владі телеграм-каналах та в ЗМІ розповсюджуються постійні маніпуляції і брехня, зазначив він.

Мер наголосив, що через зрив сесії не були проголосовані важливі для життєзабезпечення міста рішення.

"Зокрема, зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар", - перелічив Кличко.

Також, за словами Кличка, планувалося виділити кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання тощо.

«Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною!» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти влади Києва було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки. Інші ж 99,9%, на думку експертів, були вигадані з наказу задля дискредитації столичного самоврядування.

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