Затяжні дощі на Волині: який рівень води у річках
Сьогодні, 20:38
На території Волинської області упродовж останнього тижня травня випало від 33% до 98% місячної норми опадів, у Луцьку — 56% від потреби.
Лише у Любешеві випало більше місячної норми — 119 відсотків, розповіла у коментарі Суспільному 29 травня провідна синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока. З її слів, перша декада травня на Волині була сухою і без дощів.
За словами заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, на Волині цієї весни вперше за останні кілька років не було паводку і повені. Тому, попри затяжні дощі в останню декаду травня, рівень води у річках Волині є нижчим норми. Востаннє подібне фіксували шість років тому.
"Як правило, квітень, травень у нас були місяці, коли вода виходила на заплаву і вже було підтоплення земель. Цього року по річці Прип'ять в нас не вистачає майже метр. Річці Стир для того, щоб вийти на заплаву, треба 90 см по місту Луцьку. Найближче до виходу на заплаву перебуває річка Стохід", — каже Ростислав Кравчук.
З його слів, станом на кінець травня 2025 року рівень води в озері Світязь на 3 сантиметри перевищує критично низький рівень, зафіксований у 2019 році.
"В нас осінь була засушливою, 4-5 місяців випадало менше норми опадів і в зиму ми увійшли з малим запасом води. Починаючи з нового року, 4 місяці опадів теж випадало менше норми. Один місяць — це квітень, коли ми мали 100% до норми. А всі ці місяці ми не добирали", — говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.
Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, цього року травень, особливо його, друга декада, був найхолоднішим за весь період синоптичних спостережень з 1947 року на Волині. З її слів, середньодобова температура повітря була нижчою за норму на 5,7 градуса.
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Лише у Любешеві випало більше місячної норми — 119 відсотків, розповіла у коментарі Суспільному 29 травня провідна синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока. З її слів, перша декада травня на Волині була сухою і без дощів.
За словами заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, на Волині цієї весни вперше за останні кілька років не було паводку і повені. Тому, попри затяжні дощі в останню декаду травня, рівень води у річках Волині є нижчим норми. Востаннє подібне фіксували шість років тому.
"Як правило, квітень, травень у нас були місяці, коли вода виходила на заплаву і вже було підтоплення земель. Цього року по річці Прип'ять в нас не вистачає майже метр. Річці Стир для того, щоб вийти на заплаву, треба 90 см по місту Луцьку. Найближче до виходу на заплаву перебуває річка Стохід", — каже Ростислав Кравчук.
З його слів, станом на кінець травня 2025 року рівень води в озері Світязь на 3 сантиметри перевищує критично низький рівень, зафіксований у 2019 році.
"В нас осінь була засушливою, 4-5 місяців випадало менше норми опадів і в зиму ми увійшли з малим запасом води. Починаючи з нового року, 4 місяці опадів теж випадало менше норми. Один місяць — це квітень, коли ми мали 100% до норми. А всі ці місяці ми не добирали", — говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.
Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, цього року травень, особливо його, друга декада, був найхолоднішим за весь період синоптичних спостережень з 1947 року на Волині. З її слів, середньодобова температура повітря була нижчою за норму на 5,7 градуса.
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