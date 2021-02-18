Затяжні дощі на Волині: який рівень води у річках





Лише у Любешеві випало більше місячної норми — 119 відсотків, розповіла у коментарі Валентина Набока. З її слів, перша декада травня на Волині була сухою і без дощів.



За словами заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, на Волині цієї весни вперше за останні кілька років не було паводку і повені. Тому, попри затяжні дощі в останню декаду травня, рівень води у річках Волині є нижчим норми. Востаннє подібне фіксували шість років тому.



"Як правило, квітень, травень у нас були місяці, коли вода виходила на заплаву і вже було підтоплення земель. Цього року по річці Прип'ять в нас не вистачає майже метр. Річці Стир для того, щоб вийти на заплаву, треба 90 см по місту Луцьку. Найближче до виходу на заплаву перебуває річка Стохід", — каже Ростислав Кравчук.

З його слів, станом на кінець травня 2025 року рівень води в озері Світязь на 3 сантиметри перевищує критично низький рівень, зафіксований у 2019 році.



"В нас осінь була засушливою, 4-5 місяців випадало менше норми опадів і в зиму ми увійшли з малим запасом води. Починаючи з нового року, 4 місяці опадів теж випадало менше норми. Один місяць — це квітень, коли ми мали 100% до норми. А всі ці місяці ми не добирали", — говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.



Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, цього року травень, особливо його, друга декада, був найхолоднішим за весь період синоптичних спостережень з 1947 року на Волині. З її слів, середньодобова температура повітря була нижчою за норму на 5,7 градуса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області упродовж останнього тижня травня випало від 33% до 98% місячної норми опадів, у Луцьку — 56% від потреби.Лише у Любешеві випало більше місячної норми — 119 відсотків, розповіла у коментарі Суспільному 29 травня провідна синоптикиня обласного центру з гідрометеорології. З її слів, перша декада травня на Волині була сухою і без дощів.За словами заступника начальника Регіонального офісу водних ресурсів, на Волині цієї весни вперше за останні кілька років не було паводку і повені. Тому, попри затяжні дощі в останню декаду травня, рівень води у річках Волині є нижчим норми. Востаннє подібне фіксували шість років тому."Як правило, квітень, травень у нас були місяці, коли вода виходила на заплаву і вже було підтоплення земель. Цього року по річці Прип'ять в нас не вистачає майже метр. Річці Стир для того, щоб вийти на заплаву, треба 90 см по місту Луцьку. Найближче до виходу на заплаву перебуває річка Стохід", — каже Ростислав Кравчук.З його слів, станом на кінець травня 2025 року рівень води в озері Світязь на 3 сантиметри перевищує критично низький рівень, зафіксований у 2019 році."В нас осінь була засушливою, 4-5 місяців випадало менше норми опадів і в зиму ми увійшли з малим запасом води. Починаючи з нового року, 4 місяці опадів теж випадало менше норми. Один місяць — це квітень, коли ми мали 100% до норми. А всі ці місяці ми не добирали", — говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.Як додала провідна синоптикиня Валентина Набока, цього року травень, особливо його, друга декада, був найхолоднішим за весь період синоптичних спостережень з 1947 року на Волині. З її слів, середньодобова температура повітря була нижчою за норму на 5,7 градуса.

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