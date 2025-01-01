Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 30 травня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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