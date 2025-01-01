Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 30 травня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза

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