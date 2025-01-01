В ISW проаналізували, чому росія і Білорусь скоротили масштаби навчань «Захід-2025»

В ISW проаналізували, чому росія і Білорусь скоротили масштаби навчань «Захід-2025»
Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних навчань «Захід-2025», запланованих на вересень, і перенесли основний маневр подалі від західних білоруських кордонів, ймовірно, щоб створити видимість співпраці та відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу РФ за межами України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Аналітики ISW вважають, що Білорусь не могла б ухвалити це рішення самостійно без Росії.

«Росія і Білорусь намагаються позиціонувати себе як незагрозливі, помірковані й схильні до співпраці із Заходом», — йдеться в огляді.

Білоруські офіційні особи раніше заявляли, що у навчаннях «Захід-2025» візьмуть участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців. ISW припускає, що РФ і Білорусь були змушені скоротити спільні навчання, оскільки більшість сил воює проти України.

У спільних навчаннях «Захід-2021» брали участь підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та 6-ї загальновійськової армії, а також близько чотирьох тисяч військовослужбовців Повітряно-десантних військ, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ. Значна частина усіх цих формувань бере участь у війні проти України, додали в ISW.

«Росія і Білорусь намагаються позиціонувати себе як незагрозливі, помірковані й схильні до співпраці із Заходом», — йдеться в огляді.

Білоруські офіційні особи раніше заявляли, що у навчаннях «Захід-2025» візьмуть участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців. ISW припускає, що РФ і Білорусь були змушені скоротити спільні навчання, оскільки більшість сил воює проти України.

У спільних навчаннях «Захід-2021» брали участь підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та 6-ї загальновійськової армії, а також близько чотирьох тисяч військовослужбовців Повітряно-десантних військ, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ. Значна частина усіх цих формувань бере участь у війні проти України, додали в ISW.

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Теги: Росія, Україна, війна
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