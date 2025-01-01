Bitcoin на межі прориву: що кажуть аналітики і які сигнали дає ринок для трейдерів





Аналіз технічних індикаторів і торгових настроїв вказує на ймовірність відскоку Bitcoin від локальних мінімумів. Сигнали TD Sequential, настрої трейдерів на Binance, а також поведінка осциляторів, зокрема MACD, формують змішану, але потенційно оптимістичну картину.



Ця стаття розглядає, які показники стали ключовими для прогнозу подальших дій ціни Bitcoin, та що повинні врахувати криптотрейдери для ухвалення рішень.



TD Sequential і настрої на Binance: можливий старт нового зростання

Криптоаналітик Алі Мартінес зафіксував важливий сигнал на покупку Bitcoin за допомогою 4-годинного індикатора TD Sequential. Цей технічний інструмент часто використовується для прогнозу завершення низхідного тренду та старту фази зростання. TD Sequential показує так звану точку входу, коли ціна готова до локального відскоку.



Трейдери, що уважно слідкують за цим індикатором, зазвичай використовують його в комбінації з іншими даними. Наприклад, платформа Binance зафіксувала, що на момент аналізу 60,94% трейдерів із відкритими позиціями на Bitcoin ф'ючерсах займають довгі позиції, що говорить про оптимістичні очікування на зростання.



Список основних факторів, що підтримують позитивні настрої:



Сигнал TD Sequential на зміну тренду

Перевага довгих позицій на Binance

Зростання об’ємів торгів Bitcoin

Помірна корекція без глибоких провалів

Індекс співвідношення довгих і коротких позицій на Binance становить 1,56. Це вказує на домінування покупців і потенційну готовність ринку до нової хвилі зростання.



Крім того, історичні дані показують, що подібна поведінка ринку в минулому часто передувала старту середньострокових фаз росту Bitcoin. Але трейдерам важливо не ігнорувати ризики та пам’ятати, що ринок може змінити напрямок у будь-який момент.



MACD і перспективи ринку: можливе зниження тиску продавців

Ще одним ключовим індикатором став MACD (Moving Average Convergence Divergence), який відображає співвідношення між короткостроковою та довгостроковою середніми цінами активу. Гістограма MACD на Bitcoin почала знижувати негативні значення, що може свідчити про зменшення тиску продавців та ослаблення низхідного тренду.



Осцилятор MACD зазвичай використовується для виявлення моментів зміни тенденції. Якщо MACD переходить із негативної зони до позитивної, це часто сигналізує про старт нової фази зростання. Аналогічна поведінка вже спостерігалася у 2020 і 2021 роках перед великими стрибками вартості Bitcoin.



Дані Binance підтверджують: перевага покупців над продавцями дає шанс ринку стабілізуватися й перейти до поступового зростання. Станом на день публікації середня ціна Bitcoin становила $99 190,92 із незначним денним зниженням на 2,73%.



Аналітики вважають, що при подальшому збереженні підтримки на рівні $98 638 та відсутності форс-мажорних макроекономічних подій Bitcoin має всі шанси протестувати рівні в районі $120 000 у середньостроковій перспективі.



У будь-якому разі ринок залишається вкрай волатильним. Трейдерам необхідно ретельно аналізувати всі сигнали й адаптувати свої стратегії до швидкозмінної кон’юнктури. Для цього необхідні системні знання й досвід.

Якщо ти хочеш навчитися працювати в таких умовах як професіонал, записуйся на курси трейдингу CRYPTOLOGY KEY.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останні дні на криптовалютному ринку супроводжувалися нестабільністю. Bitcoin коливався в широкому діапазоні, а трейдери уважно спостерігали за графіками в пошуках знаків зміни тенденції. Падіння ціни змусило багатьох інвесторів сумніватися, але досвідчені гравці бачать у цій волатильності потенційні точки входу.Аналіз технічних індикаторів і торгових настроїв вказує на ймовірність відскоку Bitcoin від локальних мінімумів. Сигнали TD Sequential, настрої трейдерів на Binance, а також поведінка осциляторів, зокрема MACD, формують змішану, але потенційно оптимістичну картину.Ця стаття розглядає, які показники стали ключовими для прогнозу подальших дій ціни Bitcoin, та що повинні врахувати криптотрейдери для ухвалення рішень.Криптоаналітик Алі Мартінес зафіксував важливий сигнал на покупку Bitcoin за допомогою 4-годинного індикатора TD Sequential. Цей технічний інструмент часто використовується для прогнозу завершення низхідного тренду та старту фази зростання. TD Sequential показує так звану точку входу, коли ціна готова до локального відскоку.Трейдери, що уважно слідкують за цим індикатором, зазвичай використовують його в комбінації з іншими даними. Наприклад, платформа Binance зафіксувала, що на момент аналізу 60,94% трейдерів із відкритими позиціями на Bitcoin ф'ючерсах займають довгі позиції, що говорить про оптимістичні очікування на зростання.Список основних факторів, що підтримують позитивні настрої:Індекс співвідношення довгих і коротких позицій на Binance становить 1,56. Це вказує на домінування покупців і потенційну готовність ринку до нової хвилі зростання.Крім того, історичні дані показують, що подібна поведінка ринку в минулому часто передувала старту середньострокових фаз росту Bitcoin. Але трейдерам важливо не ігнорувати ризики та пам’ятати, що ринок може змінити напрямок у будь-який момент.Ще одним ключовим індикатором став MACD (Moving Average Convergence Divergence), який відображає співвідношення між короткостроковою та довгостроковою середніми цінами активу. Гістограма MACD на Bitcoin почала знижувати негативні значення, що може свідчити про зменшення тиску продавців та ослаблення низхідного тренду.Осцилятор MACD зазвичай використовується для виявлення моментів зміни тенденції. Якщо MACD переходить із негативної зони до позитивної, це часто сигналізує про старт нової фази зростання. Аналогічна поведінка вже спостерігалася у 2020 і 2021 роках перед великими стрибками вартості Bitcoin.Дані Binance підтверджують: перевага покупців над продавцями дає шанс ринку стабілізуватися й перейти до поступового зростання. Станом на день публікації середня ціна Bitcoin становила $99 190,92 із незначним денним зниженням на 2,73%.Аналітики вважають, що при подальшому збереженні підтримки на рівні $98 638 та відсутності форс-мажорних макроекономічних подій Bitcoin має всі шанси протестувати рівні в районі $120 000 у середньостроковій перспективі.У будь-якому разі ринок залишається вкрай волатильним. Трейдерам необхідно ретельно аналізувати всі сигнали й адаптувати свої стратегії до швидкозмінної кон’юнктури. Для цього необхідні системні знання й досвід.Якщо ти хочеш навчитися працювати в таких умовах як професіонал, записуйся на курси трейдингу CRYPTOLOGY KEY. Безкоштовні курси трейдингу навчають справжнім практичним методикам, які допомагають уникнути критичних помилок на ринку криптовалют.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію