На червень синоптики прогнозують тепло на Волині





Станом на 29 травня на Волині середня температура становить 13 — 14°С, тоді як норма для цього періоду 16°С, розповіла Валентина Набока.



Опади і низька температура обумовлені тим, що зараз зійшлись два атмосферні фронти — один зі сходу, а другий з заходу, пояснює фахівчиня, і додає, що упродовж 24 і 25 травня середньодобова температура була на 5 — 6°C нижче норми.



Якою погода буде в останні дні травня



Уночі 29 травня через атмосферний фронт триматиметься дощова погода.



«Проте 30 травня день мине переважно без опадів, а температура зросте до 15 — 20°C і навіть вигляне сонце», — резюмує синоптикиня.



У ніч на 31 травня місцями по області можливі тумани, а температура коливатиметься від 17 до 22°C.



Упродовж останніх днів травня очікується північно-західний вітер динамічного характеру — від 5 до 12 м/с.



Яким буде початок червня



Перший тиждень місяця буде дощовий, а далі варто очікувати покращення і стабілізацію погоди.



1 червня опадів не прогнозується, температура коливатиметься від 20 до 25°C, а уночі — від 7 до 12°C тепла, місцями можуть бути слабкі тумани.



2 червня завдяки атмосферним фронтам з заходу на Волинь почне надходити тепле повітря, тому температура підвищиться до 25°C.



Щоправда, синоптикиня зазначила, що червень не буде сухим, будуть короткочасні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця травня у Волинській області дощитиме. Погодні умови стабілізуються наприкінці першого тижня червня.Станом на 29 травня на Волині середня температура становить 13 — 14°С, тоді як норма для цього періоду 16°С, розповіла misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорологіїОпади і низька температура обумовлені тим, що зараз зійшлись два атмосферні фронти — один зі сходу, а другий з заходу, пояснює фахівчиня, і додає, що упродовж 24 і 25 травня середньодобова температура була на 5 — 6°C нижче норми.Уночі 29 травня через атмосферний фронт триматиметься дощова погода.«Проте 30 травня день мине переважно без опадів, а температура зросте до 15 — 20°C і навіть вигляне сонце», — резюмує синоптикиня.У ніч на 31 травня місцями по області можливі тумани, а температура коливатиметься від 17 до 22°C.Упродовж останніх днів травня очікується північно-західний вітер динамічного характеру — від 5 до 12 м/с.Перший тиждень місяця буде дощовий, а далі варто очікувати покращення і стабілізацію погоди.1 червня опадів не прогнозується, температура коливатиметься від 20 до 25°C, а уночі — від 7 до 12°C тепла, місцями можуть бути слабкі тумани.2 червня завдяки атмосферним фронтам з заходу на Волинь почне надходити тепле повітря, тому температура підвищиться до 25°C.Щоправда, синоптикиня зазначила, що червень не буде сухим, будуть короткочасні дощі.

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