На червень синоптики прогнозують тепло на Волині

На червень синоптики прогнозують тепло на Волині
До кінця травня у Волинській області дощитиме. Погодні умови стабілізуються наприкінці першого тижня червня.

Станом на 29 травня на Волині середня температура становить 13 — 14°С, тоді як норма для цього періоду 16°С, розповіла misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.

Опади і низька температура обумовлені тим, що зараз зійшлись два атмосферні фронти — один зі сходу, а другий з заходу, пояснює фахівчиня, і додає, що упродовж 24 і 25 травня середньодобова температура була на 5 — 6°C нижче норми.

Якою погода буде в останні дні травня

Уночі 29 травня через атмосферний фронт триматиметься дощова погода.

«Проте 30 травня день мине переважно без опадів, а температура зросте до 15 — 20°C і навіть вигляне сонце», — резюмує синоптикиня.

У ніч на 31 травня місцями по області можливі тумани, а температура коливатиметься від 17 до 22°C.

Упродовж останніх днів травня очікується північно-західний вітер динамічного характеру — від 5 до 12 м/с.

Яким буде початок червня

Перший тиждень місяця буде дощовий, а далі варто очікувати покращення і стабілізацію погоди.

1 червня опадів не прогнозується, температура коливатиметься від 20 до 25°C, а уночі — від 7 до 12°C тепла, місцями можуть бути слабкі тумани.

2 червня завдяки атмосферним фронтам з заходу на Волинь почне надходити тепле повітря, тому температура підвищиться до 25°C.

Щоправда, синоптикиня зазначила, що червень не буде сухим, будуть короткочасні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На червень синоптики прогнозують тепло на Волині
Сьогодні, 17:09
Луцька громада у скорботі: сьогодні люди прощалися з чотирма Героями
Сьогодні, 16:48
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов
Сьогодні, 16:07
У Луцьку у дитячій лікарні відкрили оновлене онкогематологічне відділення
Сьогодні, 15:58
Найближчим часом навряд чи буде прийнятий закон про демобілізацію, - Веніславський
Сьогодні, 15:04
Схожі новини
Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності Попередження від синоптиків: на Волині – жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 08:55
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
28 травня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня
27 травня, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
26 травня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На червень синоптики прогнозують тепло на Волині
Сьогодні, 17:09
 0
Луцька громада у скорботі: сьогодні люди прощалися з чотирма Героями
Сьогодні, 16:48
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Крачунов
Сьогодні, 16:07
 0
У Луцьку у дитячій лікарні відкрили оновлене онкогематологічне відділення
Сьогодні, 15:58
 0
Найближчим часом навряд чи буде прийнятий закон про демобілізацію, - Веніславський
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8