Луцька громада у скорботі: сьогодні люди прощалися з чотирма Героями

Сьогодні, 29 травня, луцька громада у скорботі прощалася з чотирма військовослужбовцями, які загинули на російсько-українській війні.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцямитаДо спільної молитви за упокій душі воїнів разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк.Лучанин Веремчук Микола Володимирович (18.05.1978 року народження) загинув 23 травня 2025 року в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Лучанин Гнатюк Назарій Леонідович (28.05.1994 року народження) загинув 15 травня 2025 року в районі населеного пункту Комар Донецької області.Лучанин Войтович Руслан Васильович (30.04.1982 року народження) помер 26 травня .2025 року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечнікова від поранень, отриманих в районі населеного пункту Плещіївка Донецької області.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.У церкві Святого Івана Хрестителя села Прилуцьке відбулося відспівування воїна(06.05.1981 року народження), який загинув 23 травня 2025 року в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області.Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі села Прилуцьке.Герої загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Щирі співчуття рідним та близьким воїнів!