У Луцьку у дитячій лікарні відкрили оновлене онкогематологічне відділення

Сьогодні, 29 травня, відбулася важлива подія – відкриття відремонтованого відділення дитячої онкогематології КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства".Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Луцької міської ради, яка виділила на капітальний ремонт та оснащення відділення з бюджету громади понад 34 мільйони гривень.Генеральний директор КП “Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства”подякувала усім тим, завдяки кому стало можливим сьогоднішнє свято. Особливу вдячність вона висловила міській владі, зокрема міському голові Ігорю Поліщуку за те, що долучилися до надважливої справи.Раніше відділення перебувало в незадовільному стані, із застарілим ремонтом ще радянських часів, що ускладнювало надання якісної медичної допомоги маленьким пацієнтам із найскладнішими захворюваннями. Завдяки реконструкції тут створено сучасний медичний простір, який відповідає найвищим стандартам стерильності, безпеки та комфорту.Оновлене відділення оснащене сучасним медичним обладнанням, апаратурою та новими меблями. Тут створено нову операційну, облаштовано «чисті приміщення» для забезпечення стерильності, а також індивідуальні палати, які відповідають усім вимогам інклюзивності. Система подачі кисню та інші технологічні рішення дозволяють надавати високоякісну медичну допомогу. Такі покращення не лише сприяють ефективності лікування, але й створюють комфортне середовище для дітей та їхніх батьків, що є важливим для психологічного благополуччя під час боротьби з хворобою.У відділенні працює команда висококваліфікованих фахівців: дитячі онкологи, гематологи, імунологи, психологи, клінічні психологи, психотерапевти та інші спеціалісти. Вони забезпечують комплексний підхід до лікування, надаючи як медичну так і психологічну підтримку маленьким пацієнтам та їхнім родинам.