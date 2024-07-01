Червень прийде з дощами: прогноз від синоптиків

Червень прийде з дощами: прогноз від синоптиків
Останні дні травня та початок літа будуть дощовими, однак 1 червня опади очікують лише на заході та південному сході.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"30 травня вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, 31 травня на Лівобережжі, в Криму та в західних областях невеликі та помірні короткочасні дощі, подекуди з грозою", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 9-16° (31 травня в західних областях 6-11°), вдень в більшості областей 18-25° (30 травня на заході країни 15-20°); в Карпатах вночі 3-10°, вдень 11-18°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

1 червня в Україні переважно без опадів, лише на південному сході країни, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 22-25°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: червень, погода
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