Найближчим часом навряд чи буде прийнятий закон про демобілізацію, - Веніславський

Федір Веніславський наголосив, що в сьогоднішніх умовах навряд чи буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб.



Про це він заявив на брифінгу, передає



"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни. Але в умовах тієї реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс,... коли кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком.... Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб - не потрібно бути надто оптимістичним... Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - сказав Веніславський.



Водночас він зазначив, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.



У січні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду сказав, що закон про демобілізацію уже готовий.



У кінці березня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують працювати над законопроєктом.



Положення про демобілізацію за наполяганням головнокомандувача не вносили до мобілізаційного законопроєкту, який набув чинності торік. Тоді пояснювали, що демобілізацію мають врегулювати окремим документом. До того, як демобілізацію прибрали, обговорювали різні підстави, зокрема, несення служби на передовій протягом 36 місяців.



Речник міноборони Дмитро Лазуткін наголосив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців нікуди не зникає. Лазуткін підкреслив, що проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля. Тоді говорили, що вже найближчим часом цей процес має розпочатись. Відтоді оновлень щодо законопроєкту про демобілізацію фактично не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкинаголосив, що в сьогоднішніх умовах навряд чи буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб.Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна" "Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни. Але в умовах тієї реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс,... коли кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком.... Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб - не потрібно бути надто оптимістичним... Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - сказав Веніславський.Водночас він зазначив, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.У січні перший заступник міністра оборонипід час години запитань до уряду сказав, що закон про демобілізацію уже готовий.У кінці березня заступниця міністра оборонизаявила, що Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують працювати над законопроєктом.Положення про демобілізацію за наполяганням головнокомандувача не вносили до мобілізаційного законопроєкту, який набув чинності торік. Тоді пояснювали, що демобілізацію мають врегулювати окремим документом. До того, як демобілізацію прибрали, обговорювали різні підстави, зокрема, несення служби на передовій протягом 36 місяців.Речник міноборонинаголосив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців нікуди не зникає. Лазуткін підкреслив, що проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля. Тоді говорили, що вже найближчим часом цей процес має розпочатись. Відтоді оновлень щодо законопроєкту про демобілізацію фактично не було.

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